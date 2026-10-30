El colapso del puente sobre el río Santa Ana, en San Miguel de Toabré ocurrió cuando un grupo cruzaba la estructura mientras acompañaba el traslado de un fallecido hacia su entierro.

Varios resultaron heridos tras el colapso del puente colgante sobre el río Santa Ana, en el corregimiento de San Miguel, sector de Toabré, distrito de Penonomé, este viernes 30 de octubre, cuando un grupo de personas lo cruzaban como parte de un cortejo fúnebre.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, la estructura y sus cables cedieron mientras el grupo acompañaba el traslado de un fallecido hacia el lugar de su entierro, provocando que varias personas cayeran y quedaran en una situación de emergencia.

El accidente dejó aproximadamente a diez personas afectadas que fueron trasladas a centros hospitalarios.

La situación generó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que acudieron al sitio para brindar primeros auxilios y realizar las labores de rescate.

Hasta el momento no se han determinado las causas que provocaron el desplome de la estructura. Se espera que las autoridades brinden un balance oficial sobre las víctimas y las circunstancias en las que ocurrió el accidente.