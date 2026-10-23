Último sorteo regional: la lotería fiscal dará el salto a lo digital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El MEF prevé realizar en diciembre el primer sorteo virtual, en el que los consumidores podrían participar mediante el código QR de sus facturas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé realizar en diciembre de 2026 el primer sorteo de la Lotería Fiscal digital.

La nueva modalidad permitiría a los consumidores participar virtualmente mediante el código QR de sus facturas fiscales.

Ana Amado, secretaria general encargada del MEF, adelantó que la entidad prepara el anuncio oficial con los detalles del lanzamiento y el funcionamiento del sistema.

Ana Matilde Amado, subsecretaria del MEF.

“Estamos próximos a hacer anuncio con respecto al lanzamiento de la lotería fiscal digital, la cual estamos planificando que va a tener su primer sorteo el próximo mes de diciembre”, señaló Amado.

Mientras se concreta el cambio, noviembre tendrá la última jornada de sorteos regionales del año. Los consumidores podrán participar con facturas emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026.

El depósito de las facturas en las urnas deberá realizarse a más tardar el viernes 13 de noviembre, fecha en la que también se retirarán los buzones de participación.

El calendario comenzará el martes 17 de noviembre con la región uno, correspondiente a Panamá; continuará el jueves 19 con Panamá Oeste, Colón y Darién; seguirá el martes 24 con Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, y finalizará el jueves 26 con Coclé, Herrera y Los Santos.