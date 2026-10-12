Un pueblo incomunicado por el terremoto en Panamá corre por la ayuda llegada del cielo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“Gracias, gracias y gracias”. Es lo único que repetían este lunes los vecinos de Cañas, un pequeño pueblo costero de Panamá incomunicado por el terremoto de magnitud 7.5 del viernes, al recibir vía aérea más de una tonelada de ayuda humanitaria trasladada en helicóptero por la Policía Aeronaval.

Los pobladores corrían con fuerza tras recibir la señal del oficial bajo las aspas aún en movimiento del helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), agarraban entre sus brazos las cajas de productos básicos, donados tras el potente sismo, y volvían a alejarse con la carga.

“Estamos muy agradecidos por la ayuda. La gente ha sufrido mucho desastre (…) aún se sienten mucho las réplicas”, dijo a EFE Michael Jiménez con la caja de cartón entre sus manos.

Cañas es un poblado costero ubicado a unos 350 kilómetros al sur de la ciudad de Panamá, alejado a más de un centenar de kilómetros de la carretera Panamericana, que cruza el país y conecta al continente.

Frente a él, una isla homónima quedó inundada por al aumento de la marea tras el terremoto por lo que muchos vecinos tuvieron que trasladarse hasta tierra firme.

Permanece incomunicado por carretera tras el gran sismo, según dijeron a EFE vecinos y autoridades, lo que complicó el traslado de ayuda, hasta este lunes al recibir más de una tonelada de artículos de primera necesidad.

Durante una vista aérea, un equipo de EFE que pudo acompañar a las autoridades al reparto de ayuda pudo comprobar las afectaciones en estructuras, además de la instalación de tiendas de acampar en ese pueblo alejado.

Fotografía que muestra las afectaciones en el techo de una iglesia este lunes, en Isla Caña (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

“Gracias por la ayuda. No sentimos muy contentos”, comentó a EFE Abdiel Martínez mientras camina acelerado con una caja.

Como Cañas, son muchos los poblados de la zona conocida como la península de Azuero que han sido afectados por el sismo con edificaciones dañadas, carreteras reventadas con grietas o deslizamientos que obligan a los vecinos a acampar al aire libre.

“Estamos trasladando ayuda humanitaria vía aérea, terrestre y acuática con helicópteros y haciendo evacuación médicas con aviones en las área afectadas”, explicó a EFE el mayor Miguel Tejada de la Aeronaval.

Debido a su lejanía, muchos aún no reciben ayuda y los vecinos se organizan con comidas comunales a base de ollas gigantes en los parques de esa área, caracterizada por pequeños pueblos bajo una planificación urbanística típica de la época colonial española y de gran importancia histórica para el país por ser el origen de los primeros movimientos independentistas en el siglo XIX.

“Son lugares que debido al terremoto han quedado incomunicados vía carretera. Por el terremoto muchas carreteras están colapsadas”, detalló el oficial aeronaval.

Parte de la ayuda humanitaria -compuesta de agua y comida enlatada principalmente- está siendo replegada vía aérea desde un estadio de béisbol en la ciudad de Las Tablas, cabeza de una de las provincias más golpeadas por el terremoto, con ayuda del Comando Sur de Estados Unidos, según detalló a EFE Tejada.

Mientras las réplicas no cesan desde el pasado viernes, ya son más de 30 toneladas de asistencia humanitaria y 170 de agua enviada tanto a distintas zonas afectadas como a hospitales, que atienden a los pacientes en la calle ante las réplicas y posibles daños estructurales, según el informe más reciente del Servicio de Protección Civil (SINAPROC) de Panamá.

El terremoto no ha dejado víctimas mortales, un milagro calificado por las autoridades, y apenas una treintena de heridos, pero sí daños estructurales en más de 2,000 edificaciones, principalmente residenciales particulares, edificios gubernamentales y centros escolares públicos.

El Gobierno de Panamá ha decretado el Estado de Emergencia para desembolsar 100 millones de dólares en ayuda por la tragedia, mientras aún no ha sido contabilizado el impacto económico del sismo y las clases están suspendidas en todo el país por precaución.