Una solo empresa presenta oferta de $255.1 millones para construir el Teleférico de Panamá y San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Metro de Panamá realizó por segunda ocasión una licitación para la construcción del teleférico de Panamá y San Miguelito, recibiendo una sola oferta por el monto de $255.1 millones.

El Metro de Panamá, S.A. recibió este martes 18 de agosto una propuesta económica de $255.1 millones para el diseño y la construcción del proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito, durante el acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación.

La oferta fue presentada de manera electrónica por la empresa Doppelmayr Panama Corp., por un monto total de $255,163,788.03, sin el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios (ITBMS), debido a que el Metro de Panamá está exento de impuestos directos e indirectos.

Esta es la segunda licitación que realiza el Metro de Panamá para el proyecto del teleférico, luego de que el primer acto público quedara desierto al no presentarse ninguna de las dos empresas precalificadas.

Precisamente, el único proponente que presentó una oferta formó parte de una de las empresas precalificadas que podían participar en la primera licitación. Se trata del Consorcio Teleférico San Miguelito (TSM), integrado por Cointer Concesiones, S.L. y Doppelmayr Panama Corp.

La licitación, bajo la modalidad de mejor valor, contempla el diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa del sistema, además de una opción de mantenimiento.

Tras la apertura de la propuesta, la empresa contará con tres días hábiles para realizar las subsanaciones que sean requeridas. Una vez concluido este período, se instalará la Comisión Evaluadora, que tendrá un plazo mínimo de 10 días hábiles para analizar la propuesta y presentar su informe.

El proyecto contempla la construcción de un teleférico de aproximadamente 6.6 kilómetros y seis estaciones, con el objetivo de ampliar las opciones de transporte público y mejorar la conectividad entre los distritos de Panamá y San Miguelito.