Unicef pide que la tecnología y la innovación sanitaria garanticen equidad para los más vulnerables

Fouzia Shafique, directora de Salud de la Unicef, pidió proteger los avances en mortalidad materna e infantil y atender los nuevos desafíos de salud de niños y adolescentes. Desde la OPS se advirtió que los logros en salud pública no están garantizados.

Haciendo un llamado a poner en el centro de las discusiones sobre innovación y tecnología sanitaria a los más vulnerables; a proteger lo que como comunidad global se ha logrado, por ejemplo, en reducción de la mortalidad materna e infantil y a tomar en cuenta que los desafíos para los niños y las adolescentes están cambiando, Fouzia Shafique, directora asociada de Salud del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se dirigió este miércoles 11 de noviembre a un grupo de científicos, hacedores de políticas públicas y academia que están reunidos en Panamá a propósito de la X Conferencia Global de Salud de las Américas.

Shafique destacó que así como el mundo vive avances tecnológicos y científicos increíbles, también son tiempos en que las desigualdades en el mundo están aumentando, los sistemas de salud están bajo inmensa presión y se exige a todos hacer más con recursos muy restringidos. Frente a esa realidad, instó a los científicos reunidos en la sala a preguntarse qué pueden hacer la ciencia y la tecnología para las personas que han sido dejadas atrás y les planteó tres peticiones: proteger los avances logrados en reducción de la mortalidad materna e infantil; atender los desafíos emergentes de salud para niños adolescentes –incidencia de enfermedades inmunológicas, obesidad y problemas de salud mental; y que esta era de innovación vaya unida a equidad y alianzas importantes.

“El año pasado perdimos 4.9 millones de niños antes de que llegaran a su 5º cumpleaños y 143,000 de esos niños estaban en Latinoamérica y el Caribe. Detrás de cada uno de estos números hay un niño, una familia y un futuro que se ha perdido. Y es triste porque sabemos lo que debemos hacer. Lo que necesitamos es atención de calidad, inmunizaciones para la niñez y que cuando un niño o niña se enferme tenga acceso a los servicios fácilmente. Pero hay muchos niños en la región que no están recibiendo estos servicios de forma consistente y no los están recibiendo con calidad”.

La representante de Unicef acotó que tales desafíos no pueden ser abordados solamente mirando programas verticales, que es necesario trabajar a lo largo del curso de vida. La salud de la niñez y la adolescencia no inicia y no termina en clínicas y hospitales, remarcó, debe iniciar en las casas, comunidades, escuelas y en donde se encuentra la juventud.

La directora de Salud llamó la atención sobre las tremendas oportunidades que la tecnología y la innovación ofrecen para mejorar los diagnósticos, los tratamientos, para apoyar a los trabajadores de salud y ser capaces de ofrecer servicios durante y después de emergencias, pero también advirtió que esas innovaciones pueden ser riesgosas porque pueden llevar a un incremento de las inequidades si no se usan bien. Frente a ello, pidió a los científicos preguntarse si los avances están alcanzando a las poblaciones indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a las personas con discapacidad, a las familias migrantes y desplazadas y a las poblaciones rurales y urbanas remotas.

A su turno, la representante de la OPS en Panamá, Lilian Renaud Gaitan, coincidió con Shafique en que la región de las Américas ha alcanzado importantes logros en salud pública pero ninguno de ellos puede darse por garantizado. “El resurgimiento del sarampión es un ejemplo de ello. Una enfermedad que nuestra región logró eliminar vuelve a poner a prueba los programas de inmunización y nuestra capacidad de vigilancia y respuesta”, indicó.

Al mismo tiempo, destacó las oportunidades extraordinarias que existen para eliminar el cáncer cérvico uterino como problema de salud pública, ya que se dispone de la vacuna, pruebas de detección y tratamientos eficaces. “Entonces, aquí vamos a asegurar que estas intervenciones lleguen oportunamente a todas las mujeres especialmente quienes enfrentan mayores barreras de acceso”, afirmó, aludiendo a las alianzas y compromisos que eventos como la conferencia en curso pueden allanar. Estos ejemplos también nos hablan, añadió, de la importancia de fortalecer los programas nacionales de salud y garantizar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias.

Necesitamos conectar la investigación con las decisiones públicas, la innovación con las necesidades de las comunidades y la cooperación regional con resultados concretos.

El director del departamento de Salud Global de la FIU, el doctor Rajiv Chowdhury, destacó que las universidades de Estados Unidos y las Américas, en gran parte, tienen la responsabilidad de traer evidencia a las acciones comunitarias, de forma que las personas tengan una vida más saludable.

Nuestras generaciones se deberían preparar para resolver desafíos del presente y del futuro —enfermedades crónicas, infecciones emergentes, presiones climáticas—, y esta responsabilidad, de trabajar unidos para poder buscar soluciones a ciertos retos, es lo que buscamos de esta reuniones, indicó.

La X Conferencia Global de Salud de las Américas, que convoca a unas 500 personas de 20 países, es organizada por la Escuela Robert Stempel de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) a través de su iniciativa académica y de investigación denominada Consorcio de Salud Global, en conjunto con la OPS.

Durante la X Conferencia de Salud Global de las Américas se entregó el reconocimiento "a la salud global" al Instituto Conmemorativo Gorgas. Recibió el premio su director Nicanor Obaldía III.

La inauguración incluyó la entrega del “reconocimiento a la salud global” que recayó en el Instituto Conmemorativo Gorgas de la Salud “por los aportes que ha hecho a la salud pública, por su tradición, por su aporte también a la formación del talento humano en el área de las enfermedades tropicales, en el área de las enfermedades infecciosas”. El premio fue entregado al director del Gorgas, Nicanor Obaldía III, por Carlos Espinal, director del Consorcio de Salud Global.

Espinal agradeció a la OPS y a la OMS, así como a Unicef que se unió este año como aliado a la conferencia, y exhortó a los participantes a que estos días se transforme la evidencia en acción, a que fortalezcan las alianzas e impulsen proyectos innovadores.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, cerró la jornada inaugural confirmando que Panamá incluirá en su esquema de inmunización la vacuna contra el dengue en 2027.

El ministro reconoció que los desafíos actuales requieren respuestas conjuntas y que la inteligencia artificial, la medicina regenerativa, la prevención y el diagnóstico temprano representan oportunidades para transformar la atención y mejorar la vida de los pacientes. De allí que reafirmó el compromiso del Ministerio de Salud para fortalecer el sistema público con infraestructura y más especialistas, apostar por la prevención y abrir Panamá al intercambio científico para convertir el conocimiento en mejores políticas públicas y servicios de salud.