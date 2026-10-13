NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Universidad de Panamá (UP) informó que mantendrá las clases en modalidad no presencial hasta el domingo 18 de octubre, como parte de las medidas adoptadas tras el terremoto que afectó al país el pasado viernes.

La decisión fue comunicada este martes 13 de octubre por el rector de la institución, José Emilio Moreno, mediante un comunicado dirigido a la comunidad universitaria.

Rector de la UP @emiliomoreno48 informa a la comunidad universitaria que las clases continuarán en modalidad no presencial hasta el 18 de octubre.

📣 Más información en el comunicado. pic.twitter.com/p7sPnfjs5U — Universidad dePanamá (@UNIVERSIDAD_PMA) October 13, 2026

Según el documento, las autoridades, los directores de unidades académicas y administrativas deberán asistir presencialmente este miércoles 14 de octubre para coordinar labores de limpieza y otras tareas necesarias. El jueves 15 de octubre deberá reincorporarse todo el personal administrativo.

En cuanto a las prácticas clínicas de la Facultad de Medicina, el comunicado indica que la decana de esa unidad académica dará las instrucciones correspondientes.

Rector @emiliomoreno48, autoridades universitarias y personal de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la UP, realizan inspección en distintas facultades, para evaluar las afectaciones a infraestructuras luego del sismo. pic.twitter.com/qK59p2wApb — Universidad dePanamá (@UNIVERSIDAD_PMA) October 11, 2026

La Rectoría también solicitó a los docentes mantener flexibilidad con los estudiantes que hayan perdido sus hogares, así como con el personal administrativo afectado por el terremoto. Además, autorizó a los decanos y directores de centros regionales a tomar decisiones según las necesidades de sus respectivas unidades.

El viernes 9 de octubre de 2026, Panamá registró un terremoto de magnitud 7,5 a las 12:56 p.m., según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.