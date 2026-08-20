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    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    UP detecta 20 diplomas irregulares entre 200 enviados por el Meduca para verificación

    La Universidad de Panamá detectó 20 diplomas irregulares entre 200 documentos enviados por el Meduca para verificación, mientras la entidad educativa ha presentado 16 denuncias por títulos presuntamente falsos que involucran a 401 personas.

    Yaritza Mojica
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    UP detecta 20 diplomas irregulares entre 200 enviados por el Meduca para verificación
    Una veintena de docentes presentaron diplomas falsos de la Universidad de Panamá, ante el Ministerio de Educación. Archivo

    La Universidad de Panamá (UP) detectó 20 diplomas falsos de un grupo de aproximadamente 200 documentos que el Ministerio de Educación (Meduca) le remitió para verificar su autenticidad, reveló el rector de esa casa de estudios, Eduardo Flores.

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    El hallazgo forma parte de una auditoría especial que lleva adelante el Meduca ante denuncias y cuestionamientos sobre títulos presentados en el Proceso de Vacantes en Línea (Provel) por personas que buscan ingresar al sistema educativo.

    Flores explicó que las solicitudes de verificación llegaron a la universidad hace aproximadamente dos meses. Tras revisar sus registros, se determinó que alrededor del 10% de los documentos no correspondía a personas registradas como egresadas de la institución.

    “Nos presentaron para que verificáramos alrededor de los 200 diplomas que ellos querían verificar y habían sido emitidos por nuestra institución. De esos 200, hay 20 diplomas donde señalamos que esas personas no estaban registradas como ingresadas de la Universidad de Panamá”, señaló el rector.

    Los documentos revisados no correspondían únicamente a carreras vinculadas con la educación. De acuerdo con Flores, entre las áreas académicas consultadas había Bellas Artes, Humanidades, Ciencias, Administración de Empresas e Ingeniería.

    Diplomas utilizados para ingresar al Meduca

    El rector señaló que la falsificación de documentos académicos no es un fenómeno nuevo y que uno de los usos más frecuentes detectados está relacionado con personas que buscan ingresar a un puesto en el Meduca.

    UP detecta 20 diplomas irregulares entre 200 enviados por el Meduca para verificación
    Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. Alexander Arosemena

    “Lo más frecuente son personas que pretenden ingresar al Ministerio de Educación”, afirmó.

    Flores recordó que en años anteriores la universidad también detectó el caso de una persona que se hacía pasar por arquitecto. Al verificar sus antecedentes académicos, se comprobó que nunca había sido estudiante de la institución.

    En el caso de los 200 diplomas enviados recientemente por el Meduca, el rector aclaró que no todos los casos correspondían a personas completamente ajenas a la universidad. Algunos habían cursado determinados años de una carrera, pero no habían culminado sus estudios y otros simplemente nunca se matricularon.

    Meduca ha presentado 16 denuncias

    La directora de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, informó que hasta el momento se han identificado 401 casos de personas cuyos diplomas fueron certificados como falsos por las universidades correspondientes.

    Estos casos cuentan con respuestas de las instituciones de educación superior que confirmaron que los documentos no fueron emitidos por ellas o que las personas señaladas no cursaron estudios en esas universidades.

    Con respecto, al nombre de las universidades que han estado apoyando en la investigación a la institución, González no menciono nombre ni cantidades, señalando que “ellas son víctimas de esos fraudes”.

    Hasta el momento, el Meduca ha presentado 16 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto uso de títulos falsos que involucran a las 401 personas, entre docentes, directores, supervisores y una exdirectora regional.

    Los casos son investigados por posibles irregularidades relacionadas con nombramientos, ascensos y beneficios salariales.

    UP detecta 20 diplomas irregulares entre 200 enviados por el Meduca para verificación
    El Ministerio de Educación ya ha interpuesto 16 denuncias ante el Ministerio Público correspondiente por la supuesta falsificación de diplomas. Cortesía

    González explicó que la investigación comenzó luego de que participantes en concursos docentes, a través del sistema Provel, cuestionaran los títulos y puntajes de otros concursantes. Al revisar el Registro Permanente de Elegibles, el Meduca detectó documentos que no coincidían con los registros de las universidades que supuestamente los habían emitido.

    Como parte del procedimiento, el personal de auditoría remite copias de los diplomas a las universidades para que estas determinen si son auténticos.

    Una vez la universidad confirma que un documento es falso, el Meduca recopila la documentación y presenta las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

    La funcionaria explicó que las verificaciones se realizan con universidades oficiales y particulares y que actualmente continúan llegando nuevos casos a la Dirección Nacional de Asesoría Legal.

    Sobre los 20 diplomas detectados en la UP, Flores indicó que la institución coordina con el Meduca debido a que podría configurarse el delito de falsificación de documento público.

    “Nosotros coordinamos con el Ministerio porque ahí lo que se trata es falsificación de documento público”, manifestó.

    Según explicó, el Meduca se encargaría de presentar la denuncia, aunque la Universidad de Panamá está dispuesta a hacerlo directamente si fuera necesario y a colaborar con las investigaciones.

    UP refuerza seguridad de sus diplomas

    Ante los casos de falsificación, la UP ha implementado diplomas electrónicos que incorporan mecanismos para verificar su autenticidad.

    UP detecta 20 diplomas irregulares entre 200 enviados por el Meduca para verificación
    Más de 10 mil diplomas digitales se han emitido por la universidad de Panamá. Cortesía

    Los documentos cuentan con un código QR que permite consultar los datos del graduado en la plataforma de la universidad, además de la firma electrónica del rector con validación internacional.

    Flores indicó que hasta julio de este año la institución había emitido 10,530 diplomas digitales o electrónicos mediante el Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (Sirede).

    El sistema no representa un costo adicional para los estudiantes y permite que, en caso de pérdida del documento, el graduado pueda volver a imprimirlo sin tener que solicitar una nueva emisión.

    La universidad considera que estas herramientas dificultarán la falsificación y permitirán a las instituciones y autoridades verificar con mayor rapidez la autenticidad de los títulos académico.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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