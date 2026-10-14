El tiempo vuelve a ganar velocidad con elegancia. Presentado originalmente en 2002, el emblemático reloj Roadster de Cartier regresa al escenario de la alta relojería con una presencia renovada y contemporánea. Concebido a partir de las líneas fluidas de los fuselajes mecánicos y los automóviles clásicos, el modelo reafirma su carácter audaz combinando la estética deportiva con la precisión artesanal de la firma francesa.

Cartier Roadster: el regreso triunfal de un icono del diseño y la velocidad

Desde la Maison, destacan la visión detrás de esta evolución técnica y estética:

«Redefinir las proporciones, estrechar las líneas, repensar la ergonomía sin distorsionar su forma ojival: este es el enfoque relojero del savoir-faire de la Manufactura Cartier con el nuevo reloj Roadster».

Cartier Roadster: el regreso triunfal de un icono del diseño y la velocidad

Fiel a su identidad original, la pieza preserva los códigos visuales que evocan un panel de instrumentos: una esfera inspirada en los velocímetros de época, la inconfundible corona ojival, la lupa de la fecha integrada en el cristal en forma de faro y cuatro nuevos remaches sobre el bisel que refuerzan la solidez del diseño. En la esfera se conservan la tradicional minutería en ferrocarril y los números romanos, ahora realzados mediante una cuidada técnica de estampación que aporta profundidad y contraste visual.

Cartier Roadster: el regreso triunfal de un icono del diseño y la velocidad

Esta reinterpretación requirió el trabajo minucioso de más de un centenar de artesanos, entre diseñadores, pulidores, estampadores y maestros relojeros.

Un enfoque tan estético como técnico que subraya con refinamiento las líneas esculturales del reloj, disponible en tres nuevas versiones (oro, oro y acero, y acero) y en dos tamaños (mediano y grande).

Cartier Roadster: el regreso triunfal de un icono del diseño y la velocidad

En el apartado técnico, la colección está impulsada por dos movimientos automáticos de manufactura: el calibre 1847 MC para las versiones grandes (47 × 38 mm) y el calibre 1899 MC para los modelos medianos (42,5 × 34,9 mm), ambos con una hermeticidad garantizada de hasta 10 bares (aproximadamente 100 metros).

Cartier Roadster: el regreso triunfal de un icono del diseño y la velocidad

Pensado para la versatilidad de la vida actual, el nuevo Roadster incorpora el sistema patentado QuickSwitch™. Este mecanismo permite sustituir con un solo gesto el brazalete metálico por correas de piel de aligátor o caucho sin necesidad de herramientas, consolidando al Roadster como un referente de dinamismo y lujo atemporal.

Boutique Cartier Panamá - Multiplaza Mall - +507 214-3155

Cartier Roadster: el regreso triunfal de un icono del diseño y la velocidad