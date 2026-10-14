Cartier Roadster: el regreso triunfal de un icono del diseño y la velocidad

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La Maison francesa reinterpreta su icónico diseño de 2002 con un perfil aerodinámico, innovaciones ergonómicas y calibres mecánicos de manufactura propia.

El tiempo vuelve a ganar velocidad con elegancia. Presentado originalmente en 2002, el emblemático reloj Roadster de Cartier regresa al escenario de la alta relojería con una presencia renovada y contemporánea. Concebido a partir de las líneas fluidas de los fuselajes mecánicos y los automóviles clásicos, el modelo reafirma su carácter audaz combinando la estética deportiva con la precisión artesanal de la firma francesa.

Desde la Maison, destacan la visión detrás de esta evolución técnica y estética:

«Redefinir las proporciones, estrechar las líneas, repensar la ergonomía sin distorsionar su forma ojival: este es el enfoque relojero del savoir-faire de la Manufactura Cartier con el nuevo reloj Roadster».

Fiel a su identidad original, la pieza preserva los códigos visuales que evocan un panel de instrumentos: una esfera inspirada en los velocímetros de época, la inconfundible corona ojival, la lupa de la fecha integrada en el cristal en forma de faro y cuatro nuevos remaches sobre el bisel que refuerzan la solidez del diseño. En la esfera se conservan la tradicional minutería en ferrocarril y los números romanos, ahora realzados mediante una cuidada técnica de estampación que aporta profundidad y contraste visual.

Esta reinterpretación requirió el trabajo minucioso de más de un centenar de artesanos, entre diseñadores, pulidores, estampadores y maestros relojeros.

Un enfoque tan estético como técnico que subraya con refinamiento las líneas esculturales del reloj, disponible en tres nuevas versiones (oro, oro y acero, y acero) y en dos tamaños (mediano y grande).

En el apartado técnico, la colección está impulsada por dos movimientos automáticos de manufactura: el calibre 1847 MC para las versiones grandes (47 × 38 mm) y el calibre 1899 MC para los modelos medianos (42,5 × 34,9 mm), ambos con una hermeticidad garantizada de hasta 10 bares (aproximadamente 100 metros).

Pensado para la versatilidad de la vida actual, el nuevo Roadster incorpora el sistema patentado QuickSwitch™. Este mecanismo permite sustituir con un solo gesto el brazalete metálico por correas de piel de aligátor o caucho sin necesidad de herramientas, consolidando al Roadster como un referente de dinamismo y lujo atemporal.

Boutique Cartier Panamá - Multiplaza Mall - +507 214-3155