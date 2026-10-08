La visión de Chalhoub Group: el alma latina como catalizador del nuevo lujo global

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Desde su centro de operaciones en Panamá, el conglomerado traza una ruta de crecimiento basada en la autenticidad, la omnicanalidad y la relevancia cultural.

En la evolución del mercado de alta gama, América Latina ha dejado de ser una simple espectadora para convertirse en un protagonista estratégico. Según la perspectiva de Michael Chalhoub, CEO de Chalhoub Group, la región experimenta una dinámica transformadora donde el consumo de lujo trasciende la mera posesión material para convertirse en un ejercicio de identidad, pertenencia y expresión cultural.

Con más de siete décadas de trayectoria internacional, la firma ha consolidado su presencia en el continente de forma deliberada. Un hito clave en esta estrategia fue la inversión en Saint Honoré en 2017, plataforma desde la cual el grupo opera marcas emblemáticas como Dior, Chanel, MAC Cosmetics, Bulgari y Swarovski en mercados como Colombia, Chile, Perú, Costa Rica y Panamá. Este último no solo alberga su sede regional, sino que actúa como el epicentro operativo y logístico que articula la visión del conglomerado en la región.

El directivo traza un paralelismo directo entre la América Latina actual y los orígenes del grupo en Medio Oriente: ambas geografías destacan por una población joven y conectada, una acelerada maduración digital y una búsqueda constante de marcas con propósito. Sin embargo, la compañía evita trasplantar modelos rígidos a nuevos mercados.

“Nunca desembarcamos con una fórmula preestablecida. Llegamos con una curiosidad genuina, porque los negocios de lujo más sólidos se construyen escuchando antes de liderar.”

Esta filosofía de integración cultural se apoya en una red de más de 800 colaboradores en Saint Honoré, cuyo conocimiento local resulta indispensable para adaptar las experiencias de cada maison a los valores de la comunidad. Asimismo, la expansión respalda la Visión 2033 de la firma, orientada a evolucionar de líder regional a un socio y creador global de marcas. A través de proyectos como su concepto de belleza FACES y la llegada de la Chalhoub University a los equipos locales, el grupo busca elevar el talento interno y desarrollar un ecosistema omnicanal de estándares internacionales.

Para Chalhoub, en una industria donde priman la narrativa y la autenticidad, la región aporta un valor diferencial indiscutible.

“América Latina aporta algo hermoso al mundo del lujo: alma. Su riqueza emocional y su creatividad tienen el poder de convertirse en un catalizador para una industria global más auténtica y con propósito.”

En última instancia, el futuro del sector pertenecerá a quienes logren equilibrar la escala global con una irreprochable relevancia local, demostrando que el verdadero lujo contemporáneo se construye a través de conexiones genuinas y de largo plazo.