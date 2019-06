Apple comprará Drive.ai en apuesta por talento especializado

Apple Inc. se dispone a comprar el emprendimiento Drive.ai, en un pequeño acuerdo que traerá más ingenieros con experiencia en tecnología de vehículos autónomos al fabricante de iPhone, según personas familiarizadas con el tema.

No está claro cuánto pagará Apple. Drive.ai ha recaudado alrededor de U$77 millones en fondos desde que se fundó en 2015 y fue avaluada en alrededor de US$200 millones en 2017, según datos de Pitchbook.

El acuerdo es una llamada "adquicontratación", en las que las compañías de tecnología más grandes compran pequeñas empresas para ganar talento. Apple planea elegir el personal de Drive.ai que quiere mantener, y el gigante tecnológico no usará ninguna propiedad intelectual del emprendimiento, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. The Information informó sobre el acuerdo a principios de esta semana. Apple y Drive.ai no respondieron a solicitudes de comentarios.

"Creemos que el precio de adquisición potencial estaría por debajo de su última valoración de S$200 millones", escribió Gene Munster, un veterano analista de Apple en Loup Ventures, en una nota de investigación.

Drive.ai ha estado en venta por un tiempo y ha tenido problemas para ganar terreno, según una persona familiarizada con la firma. Tiene un número limitado de pruebas piloto. Puede que solo haya unos pocos especialistas del emprendimiento que puedan ayudar a Apple, porque la tecnología de vehículos sin conductor de la gigante tecnológica ya está muy por delante de la de Drive.ai, agregó la persona.

Apple ha estado trabajando en la tecnología de conducción autónoma durante varios años. El proyecto ha tenido sus altibajos. La compañía recortó unos 200 empleos de la iniciativa recientemente, pero también dijo que está comprometida con el área.

"Las principales ambiciones de Apple en cuanto a autonomía radican en la amplia aplicación de los sistemas autónomos y los servicios relacionados", afirma Munster. "Su adquisición potencial de Drive.ai traerá una nueva generación de talento de ingeniería para ayudar en estos esfuerzos, pero no esperamos un producto o servicio de consumo de Apple en menos de 4 años".