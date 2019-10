Apple incluye 'emojis' de género neutro en actualización de sistema operativo

Apple incluyó nuevos emojis de género neutral en la más reciente actualización de su sistema operativo para dispositivos móviles, lo que incluye la representación de personas como bomberos o científicos pero que no se identifican ni con un hombre ni con una mujer.

El gigante tecnológico ha ofrecido en los últimos años nuevos diseños inclusivos, con emojis con diferente tonos de piel y ocupaciones.

Google, creador del sistema operativo para móviles Android, había presentado en mayo sus propios emojis no binarios.

Esta nueva colección de Apple comprende también una serie de ilustraciones vinculadas a la discapacidad, con una silla de ruedas, un perro guía y una prótesis de brazo de aspecto robótico.

Los usuarios que actualizan sus sistemas operativos a la versión 13.2 de iOS, presentada el lunes, pueden incluir estos nuevos emojis en sus mensajes.

El diseño de los emojis de género neutral difiere sutilmente de los que ya existían para hombre y mujer.

En algunos casos, el estilo y el color de la ropa fue modificado. En otros, los cortes de pelo son diferentes y se utilizó una "estructura facial de género neutro", según el sitio web especializado en emojis Emojipedia.

