Astronautas en estación espacial preparan pizza

Los astronautas en la Estación Espacial Internacional publicaron fotografías y video el fin de semana de varias de las pizzas que prepararon a bordo con ingredientes -pan, aceite de oliva, salsa de tomate, queso, pepperoni, aceitunas, peso y anchoas- que recibieron el mes pasado en una nave comercial de abastecimiento.

Tras preparar seis pizzas individuales pequeñas, los seis astronautas las lanzaron como platillos, antes de calentarlas y devorarlas.

Pizza delivery to @space_station! Our Expedition 53 crew had a blast channeling our inner chef by building #tasty pizzas for movie night. Whose pizza looks the tastiest? pic.twitter.com/qCVdi3qHYW