Curiosity toma fotos de eclipses en Marte

WASHINGTON, Estados Unidos. (AP).– En Marte, a diferencia de la Tierra, un eclipse parcial de Sol no es tan inusual. Por eso el explorador Curiosity, la sonda de la NASA en el planeta rojo, ha podido tomar cientos de fotografías del fenómeno astronómico para que los amigos en casa se sorprendan una y otra vez.Dos lunas, Fobos y Deimos, se mueven rápidamente alrededor del planeta rojo, por lo que los eclipses son más comunes.Los científicos dicen que incluso hay, en cierto modo, una temporada de eclipses. Curiosity apuntó sus cámaras al cielo para ver cómo trozos del Sol parecían recibir mordiscos de las lunas marcianas en tres eclipses diferentes, que comenzaron la semana pasada y continuaron el miércoles.Estas imágenes ayudarán a los científicos a teorizar sobre el destino de la luna más grande de Marte, Fobos, dijo el científico de la universidad Texas A&M Mark Lemmon.En de 10 a 15 millones de años, Fobos se acercará tanto a Marte que se desplomará y se estrellará contra el planeta.Las lunas no son simples curiosidades. Estas se acercan tanto a Marte que “cambian la forma del planeta, aunque sea levemente”, con su atracción, indicó Lemmon.