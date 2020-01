Facebook lanzaría sus acciones en el Nasdaq

NUEVA YORK, Estados Unidos. (AP) — Facebook lanzaría sus acciones a través del mercado bursátil Nasdaq, donde cotizan muchas empresas de alta tecnología, de acuerdo con reportes de prensa difundidos este viernes, 6 de abril.



La decisión sería una gran victoria para el Nasdaq, el cual compite ferozmente con NYSE Euronext Inc., en especial por una oferta pública inicial (OPI) tan cuantiosa como la de Facebook, cotizada en 5 mil millones de dólares.



The New York Times y Cnbc citaron fuentes anónimas que informaron de la potencial OPI en el Nasdaq. El viernes, ni Facebook ni Nasdaq OMX Group, Inc. habían emitido declaraciones al respecto. Parte de la razón por la que el Nasdaq es considerado la opción más atractiva para Facebook es porque los pesos pesados de internet están enlistados aquí, incluidos Apple Inc., Google Inc. y Microsoft Corp.



NYSE se quedó con la OPI que hizo LinkedIn Corp., el año pasado. La página de redes laborales duplicó el precio de su oferta en el primer día de operaciones en mayo de 2011 y alcanzó un valor de mercado de casi 9 mil millones de dólares. Fue la más grande operación de su tipo para cualquier empresa "online" desde que Google hizo su OPI en 2004.Facebook Inc. está en otra dimensión económica.



En documentos presentados a comienzos de febrero, se dio a conocer que la OPI de Facebook podría cotizar a la empresa en 100 mil millones de dólares. Esto la volvería una de las compañías de mayor valor, a ocho años de que surgió en la Universidad de Harvard.



Si Facebook puede obtener 5 mil millones de dólares vendiendo un pequeño porcentaje de sus acciones al público, como se espera, superará por mucho a las anteriores ofertas de empresas relacionadas con la internet.



Además, al unirse a la elite corporativa estadounidense, Facebook tendrá influencia financiera mientras trata de ampliar su audiencia global que ahora es de unos 845 millones de usuarios. Ello también le ayudaría a evadir el desafío de Google, que desea competir con Facebook mediante su propio sistema de redes sociales.



Se espera que la empresa fundada por Mark Zuckerberg comience a cotizarse con la abreviatura bursátil "FB" en mayo o junio.