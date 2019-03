Google incursiona en la industria de los videojuegos con Stadia

Google se está metiendo en serio en los videojuegos.

La unidad de Alphabet Inc. presentó el martes un nuevo servicio de streaming de juegos llamado Stadia en la Conferencia de Desarrolladores de Juegos en San Francisco.

El anuncio marca una nueva incursión importante en la industria de $180,000 millones para el gigante de Internet.

Stadia permite a los desarrolladores crear nuevos juegos en una plataforma de streaming, la cual permitirá a los jugadores acceder a la acción a través de la web, en lugar de tener que comprar costosas consolas o computadoras personales.

La compañía también presentó su propio controlador de juegos, que crea videojuegos similares a los de las consola en computadoras o teléfonos inteligentes.

Google ya tiene una fuerte presencia en los videojuegos a través de la tienda de aplicaciones de Android, que sirve como uno de los mercados de juegos móviles más populares.

Sin embargo, el gigante de las búsquedas y sus pares como Amazon.com Inc., Facebook Inc. y Apple Inc. tienen un papel menos importante en el lucrativo mercado de los videojuegos, el cual aún funciona en hardware de alta gama, como la PS4 de Sony Corp. y XBox de Microsoft Corp., y ha fomentado la enorme industria de entretenimiento de deportes electrónicos.

"La tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés", dijo el director ejecutivo, Sundar Pichai, en el evento. "Nos tomamos muy en serio el hecho de que la tecnología sea accesible para todos".

La llegada de "juegos en la nube", en la que los juegos se transmiten desde un centro de datos en lugar de la computadora o la consola de un jugador, sacudirá la industria, asegura Joost van Dreunen, director gerente de la firma de investigación de mercado Nielsen.

"Los juegos en la nube fomentan este momento en la industria en que las compañías multimillonarias como Google y Amazon tienen la oportunidad de comprar su entrada, de la misma manera que lo han hecho con el video y la música", asegura.