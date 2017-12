Internet en Estados Unidos podría perder su neutralidad

A partir del próximo 14 de diciembre Estados Unidos podría ponerle fin a la neutralidad de la red durante la votación de un nuevo marco legal para Internet.

Y es que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y su comisionado ejecutivo, Ajit Pai, están luchando para acabar con la denominada Orden de Internet Abierto de 2015, impulsada por el expresidente estadounidense Barack Obama, para garantizar la neutralidad de la red, aquel principio que obliga a los proveedores de servicios de Internet, así como a los gobiernos y organismos supranacionales que la regulan, a tratar todo el tráfico de datos de manera igualitaria, sin discriminar o realizar cobros diferenciados de acuerdo a los contenidos, plataforma, aplicación y tipo de equipo utilizado para acceder.

De aprobarse esta nueva reforma, titulada "Recuperando la libertad en internet" y que Pai ha hecho pública en el sitio web de la FCC, los proveedores de servicio tendrán la libertad de dividir Internet en carriles lentos y rápidos, y cobrar a las compañías por tener una velocidad de acceso más alta.

Si cualquier proveedor de servicios de Internet como Verizon violara las políticas establecidas, la FCC sería la encargada de tomar medidas, así como arreglar las disputas anticompetitivas que puedan surgir a través de esta reforma.

Hamzah Hajee, ingeniero informático y gestor de proyectos en el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec), explicó que bajo la nueva disposición, que se espera que se apruebe gracias a una división de los partidos de 3 a 2 a favor de los republicanos, algunos sitios podrían cargar más lento, por decisión de los proveedores.

"Por ejemplo, el proveedor podría hacer que los contenidos de Netflix -servicio de streaming que les permite a sus clientes ver una gran variedad de series, películas y documentales- carguen mucho más lento y así, podría pedirle a esta compañía, o a sus usuarios, que le paguen más por utilizar ancho de banda extra [...] básicamente es tener el Internet de los ricos y el Internet de los pobres", dijo.

Según Hajee, si bien el impacto directo se dará en Estados Unidos hay razones para preocuparse ya que puede afectar la experiencia de los usuarios con servicios como el ya mencionado.

SE JUSTIFICAN

Pai, y el Partido Republicano que lo designó como presidente de la FCC, consideran qué al acabar con la neutralidad en la red, y con la ley que la sustenta, traerá más ventajas que desventajas.

Según el comisionado esta nueva medida va a producir una mejora en la competitividad en el sector.

Al mismo tiempo, señaló que las empresas tendrán mucha más libertad, que redundará en mayores inversores y en más beneficios, tanto para las empresas como para los consumidores.

