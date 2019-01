Multimillonario japonés crea tuit más compartido de la historia

La creciente lista de derecho a presumir con dinero en efectivo del multimillonario japonés Yusaku Maezawa incluye Picassos, automóviles Bugatti exclusivos y un boleto para viajar en el cohete a la luna de Elon Musk.

Ahora, puede sumar a esa colección la publicación de Twitter más retuiteada de la historia.

Por el honor, el fundador del segundo sitio de compras en línea más grande de Japón, Zozo, pagará un total de 100 millones de yenes ($920,000) a 100 personas afortunadas que compartieran la publicación.

Buscando ser uno de los ganadores elegidos al azar, la audiencia de Maezawa retuiteó su publicación un récord de 3.8 millones de veces y le dio más de 900,000 "me gusta".

El anterior monarca de los retuits fue un estudiante universitario en Estados Unidos cuyo objetivo era obtener nuggets de pollo gratis por un año de parte de la franquicia de comida rápida Wendy’s, según Statista.

Esa publicación tuvo 3.58 millones de retuits y 990,000 "me gusta".

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3