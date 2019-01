La NASA celebra el año nuevo con un histórico sobrevuelo

La sonda New Horizons de la NASA celebró el nuevo año con un sobrevuelo histórico del cuerpo celeste más distante y tal vez el más antiguo jamás observado de cerca, Ultima Thule, a unos 6,400 millones de kilómetros de la Tierra.

"¡Vamos New Horizons!", exclamó el científico jefe de la misión Alan Stern mientras numerosas personas explotaron de euforia en el Laboratorio John Hopkins de Física Aplicada en Maryland a las 05H33 GMT del martes cuando la sonda New Horizons orientó sus cámaras hacia esa formación rocosa.

"Nunca antes una nave exploró algo tan lejano", dijo Stern.

La transmisión de imágenes en directo resulta imposible a esta distancia y la primera señal debería recibirse unas diez horas después del sobrevuelo (14H45 GMT).

