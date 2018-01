NASA recuerda a los astronautas fallecidos en tragedia del Columbia de hace 15 años

La NASA recuerda el jueves a los siete astronautas que murieron a bordo del transbordador Columbia hace 15 años, con un homenaje musical a cargo del hijo del primer astronauta israelí.

El cantautor Tal Ramon viajó desde Israel para asistir a la ceremonia en el Centro Espacial Kennedy.

Los siete astronautas, incluido el israelí Ilan Ramon, murieron cuando el Columbia explotó en el aire sobre Texas minutos antes del aterrizaje previsto en Florida.

Ramon interpretó dos canciones propias. Luego se sumó a los familiares de otros astronautas muertos, quienes colocaron rosas amarillas, naranjas y rosadas en el monumento Espejo Espacial.

Hay 24 nombres grabados en el monumento de granito.

Seven hills where NASA’s rover Spirit spent several years exploring the Martian terrain are named in remembrance of the final crew of Space Shuttle Columbia. https://t.co/J1Dvr60yzV#NASARememberspic.twitter.com/2OrGPvz9FF