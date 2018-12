Sonda de la NASA llega al ancestral asteroide Bennu

Luego de una travesía de dos años, una sonda de la NASA llegó el lunes al ancestral asteroide Bennu y se convirtió en el primer visitante del cuerpo espacial en miles de millones de años.

El explorador robótico Osiris-Rex se acercó a 19 kilómetros (12 millas) del asteroide y se acercará aún más en los próximos días, antes de entrar en la órbita de Bennu el 31 de diciembre. Ninguna nave espacial ha orbitado jamás un cuerpo espacial tan pequeño.

Los controladores de vuelo aplaudieron una vez que llegó la confirmación, exactamente una semana después de que otra sonda de la NASA se posó en Marte.

Achievement unlocked: "We have arrived!" Our @OSIRISREx mission reached asteroid Bennu, where it will spend almost a year mapping and studying to find a safe location to collect a sample.

"¡Aliviados, orgullosos y ansiosos de comenzar a explorar!", tuiteó el científico principal Dante Lauretta, de la Universidad de Arizona.

Con Bennu a más de 130 millones de kilómetros (80 millas) de distancia de la Tierra, tomó siete minutos para que el mensaje de la sonda llegara a los controladores de vuelo en Lockheed Martin en Littleton, Colorado. La compañía fabricó la sonda allí.

Se calcula que Bennu mide apenas 500 metros (1,500 pies) de diámetro. Los científicos proveerán una descripción más precisa en una reunión el lunes próximo en Washington.

La sonda, del tamaño aproximado de una camioneta SUV, estará junto al asteroide durante un año, antes de recoger muestras de su suelo y regresar a la Tierra en 2023.

Los científicos están deseosos de estudiar el material de un asteroide rico en carbono como Bennu, que pudiera contener evidencia que data de los comienzos de nuestro sistema solar hace 4,500 millones de años.

#WelcomeToBennu! After two years of travel – and more than a decade of planning and work by my team – I'm here. But Arrival is just the beginning…

