Sonda Parker de la NASA realiza su primera aproximación al Sol

Una sonda espacial de la NASA realizó su primera aproximación al Sol, dos meses y medio después de su despegue.

La sonda Parker llegó a 24 millones de kilómetros (15 millones de millas) de la superficie del sol el lunes por la noche.

Su velocidad relativa al sol fue de 342,000 kilómetros por hora (213.000 millas por hora) al penetrar la corona, la atmósfera exterior solar.

Ninguna nave espacial se había acercado tanto a nuestra estrella.

HOT OFF THE PRESSES! 🔥 🔥 🔥 Facing brutal heat & radiation, our #ParkerSolarProbe spacecraft achieved its first close approach to the Sun when it came within 15 million miles of the surface at about 10:28pm ET. Read about our mission to “touch” the Sun: https://t.co/mJ6Zwwgv9Apic.twitter.com/uGkeUeJMhY