Walmart demanda a Tesla por incendios ligados a paneles solares

Walmart Inc. demandó a la unidad de energía de Tesla Inc., anteriormente conocida como SolarCity, por incumplimiento de contrato. Alega que no cumplió con los estándares de la industria en la instalación de paneles solares en cientos de tiendas, lo que provocó múltiples incendios en todo el país.

El minorista dijo que había alquilado o licenciado espacio en el techo de más de 240 tiendas a Tesla para la instalación y operación de sistemas solares. Sin embargo, a partir de noviembre de 2018, estallaron incendios al menos en siete de las tiendas, lo que forzó la desconexión de todos los sistemas de paneles solares para la seguridad del público.

En una denuncia presentada en la corte del estado de Nueva York el martes, Walmart dijo que sus inspectores hallaron que Tesla "había cometido una negligencia generalizada y sistemática y no había cumplido con las prácticas prudentes de la industria en la instalación, operación y mantenimiento de sus sistemas solares".

Muchos de los paneles tenían defectos que podían verse a simple vista o eran fácilmente identificables con el equipo adecuado, dijo Walmart, indicando que Tesla tenía procedimientos de inspección deficientes o que no había inspeccionado los sitios en absoluto. Los inspectores del minorista observaron conexiones peligrosas, incluidos cables sueltos y colgantes en varios lugares.

"Muchos de los problemas surgieron de un método apresurado y negligente en la instalación de los sistemas", dijo Walmart. "El antecesor en derecho de Tesla, SolarCity, había adoptado un modelo comercial mal planteado que requería que instalara sistemas de paneles solares al azar y lo más rápido posible para obtener ganancias".

Tesla no abordó de inmediato la queja del minorista.

Tesla adquirió SolarCity por $2,600 millones en 2016. Tesla y SolarCity acordaron un intercambio de acciones en el que los accionistas de SolarCity recibirían 0.11 acciones de Tesla a cambio de cada acción de SolarCity que poseían.

A principios de este mes, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, fue absuelto por un tribunal federal por su responsabilidad en presuntas ganancias a corto plazo en la compra de SolarCity, empresa fundada por sus primos.