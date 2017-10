Dos astronautas salen de la ISS para reparar el brazo manipulador

Dos astronautas estadounidenses salieron este jueves al espacio para reparar el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (ISS), informó la NASA.

Ambos hombres -Randy Bresnik y Mark Vande Hei- iniciaron su expedición a las 12H05 GMT, cuando activaron las baterías de sus trajes espaciales y comenzaron a flotar en el vacío.

El brazo robótico que deben reparar tiene 18 metros de largo y juega un papel crucial en los trabajos que se realizan en la ISS.

Spacewalkers successfully remove/replace @CSA_ASC Canadarm2 "hand" and move on to get-ahead tasks. https://t.co/yuOTrZ4Jutpic.twitter.com/loYFpfLwDI