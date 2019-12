Antes del lanzamiento de Pokémon Go en Japón emiten consignas de seguridad

ALERTA GUBERNAMENTAL

Pese al furor mundial, la aplicación Pokémon Go todavía no ha sido lanzada en Japón, por lo que el Gobierno se preparó para la llegada de los pequeños monstruos virtuales emitiendo consignas como evitar cazarlos en bicicleta, no aventurarse en lugares peligrosos y estar atentos a las olas de calor.

“En los países donde el juego ya está disponible, hay usuarios que han sido atropellados, otro cayó en un estanque, también hubo un caso de mordedura de serpiente y también víctimas de robo”, advirtió la agencia del Gobierno a cargo de la ciberseguridad.

En el país donde nació Pikachu hace ya 20 años el organismo recordó a los usuarios que “eviten los lugares aislados para jugar, ya que podrían encontrarse con un verdadero monstruo”.

El Gobierno tampoco se olvidó de recordar a los jugadores que tengan en cuenta el clima y se protejan del calor, y que en caso de alguna alerta de catástrofe, en un país acostumbrado a los sismos, busquen inmediatamente refugio.