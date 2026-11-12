NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los servicios de la tecnológica Microsoft, entre ellos Microsoft Outlook y Microsoft Teams, sufrieron este jueves una caída global, según confirmó la compañía.

Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo, vio como sus plataformas sufrieron una interrupción simultánea.

Primero, la tecnológica reconoció haber identificado fallas en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América. Pero luego se extendió.

“Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, escribió la propia compañía en un mensaje en X.

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Según explicó, una parte de la infraestructura en “múltiples regiones” ha experimentado una “carga elevada”, que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró un pico de reclamaciones en torno a las 13:00 hora local (18.00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams, y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

While we're working to mitigate impact, we've confirmed the issue may affect Microsoft 365 service connectivity for users in any region, more information will be provided in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento.

“Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando la salud a medida que regresan al servicio”, apuntó en su última publicación en X.