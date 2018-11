La sonda InSight toca suelo de Marte y envía su primera foto

"¡Aterrizaje confirmado!": la sonda estadounidense InSight se posó este lunes en suelo marciano y ya envió la primera foto de la superficie del planeta rojo.

Tras siete años de trabajo y siete meses de viaje por el espacio, la sonda estadounidense InSight "amartizó" y poco después envió la imagen que despertó una algarabía en el centro de control del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California.

Desde su entrada en la atmósfera de Marte hasta el "amartizaje" y la comunicación con el módulo, los controladores e ingenieros celebraron con abrazos y vítores.

El proceso fue perfecto: la activación del paracaídas, el despliegue de sus patas y la reducción de velocidad de 19.800 km/h a 8 km/h en apenas siete minutos.

La primera foto fue enviada por dos satélites que acompañaron al InSight durante su travesía a Marte.

"Mi primera foto en #Marte", escribió NASA en una cuenta creada para el InSight en Twitter.

"La tapa de mi lente aún no fue retirada, pero tenía que mostrarles un primer vistazo de mi nuevo hogar".

