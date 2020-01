La vida en otros planetas, más cerca tras hallazgo del lago Vostok

MOSCÚ, Rusia. (EFE).– El hallazgo del lago Vostok bajo cuatro mil metros de hielo es el primer paso para el descubrimiento de vida en otros planetas, como Marte, donde las condiciones son similares a la Antártica, aseguró a Efe el jefe de la expedición antártida rusa.“En la estación rusa Vostok la temperatura desciende hasta los 89.2 grados, cuando en Marte es de 90 grados bajo cero”, afirmó Valeri Lukín, subdirector del Instituto de Investigaciones Árticas y Antárticas.El científico ruso destaca que “los equipos utilizados para perforar el hielo que cubría el lago y diseñados con ese único fin por el Instituto de Ingeniería de Minas de San Petersburgo han sido un éxito, por lo que esa tecnología podría ser utilizada ahora para explorar otros planetas”.“El lago de la vida”, como ya ha sido bautizado entre la comunidad científica y que tiene cerca de 300 kilómetros de largo, 50 de ancho y casi mil metros de profundidad en algunas zonas, podría acoger el agua más pura del planeta, y especies desconocidas o muy ancestrales.“Probablemente se trate del agua más pura y antigua del planeta. No tenemos pruebas directas, pero sí datos de que la superficie será estéril, aunque en el fondo del lago habrá formas de vida como termófilos y extremófilos (microorganismos que viven en condiciones extremas)”, comentó.Lukín revela que los expedicionarios rusos, cuyas perforaciones hasta alcanzar la superficie del lago duraron más de 20 años, encontraron “rastros del ADN de termófilos” a unos 3 mil 600 metros de profundidad, por lo que es probable que haya vida en esa masa de agua líquida formada hace 40 millones de años.“Si no hallamos nada, eso también sería un hallazgo. Pero si se encuentra algún organismo, podremos seguir el proceso de evolución de especies vivas que no tuvieron ningún contacto durante muchos miles de años con la atmósfera terrestre”, dijo.El científico también está convencido de que el Vostok será un “interesante polígono” para estudiar los medios de acceder a las zonas polares de Marte y el satélite de Júpiter, Europa, que acoge una gran capa de hielo y muy posiblemente agua.Según Lukín, los resultados de la exploración del lago antártico serán también fundamentales para el estudio del cambio climático en la Tierra durante los próximos siglos, ya que el Vostok es una especie de termostato aislado del resto de la atmósfera y de la superficie de la biosfera durante millones de años.