Del ‘Bukele panameño’ a proveedor de las laptops

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

El comerciante Josi Fares Fadiallal, que fracasó en su búsqueda de una curul en las elecciones de 2024, representa a la empresa que obtuvo el contrato de $28.4 millones para suministrar 54,000 computadoras portátiles al Meduca.

Josi Fares Fadiallal se ha presentado como empresario y benefactor. También adoptó el apodo de “el Bukele panameño”, cuando buscaba votos para ser diputado. Tras ese fallido intento de llegar a la Asamblea, una sociedad vinculada a él obtuvo un contrato de $28.4 millones con el Ministerio de Educación (Meduca).

Se trata de IS Group, S.A.

Esta sociedad fue la única que presentó una propuesta al Meduca para suministrar 54,000 computadoras portátiles a los docentes, pese a que hubo 49 participantes (47 empresas y dos ciudadanos particulares) que acudieron al acto de homologación.

IS Group obtuvo un contrato de $28.4 millones para suministrar 54,000 computadoras portátiles a docentes del sistema oficial. Fue la única empresa que presentó propuesta en el acto público.

IS Group, S.A. obtuvo el contrato, pese a que su oferta superó en aproximadamente $1.1 millones el precio de referencia establecido.

La sociedad fue inscrita en el Registro Público el 30 de junio de 2011. En su estructura aparecen Kassem Fares Redondo, como presidente; Afef Fadiallal de Fares, como tesorera, y Hamzi Moussa El Reda Jaafar, como secretario y apoderado.

Fares Fadiallal fue su primer presidente y posteriormente ocupó otros cargos hasta septiembre de 2019, cuando renunció al puesto de tesorero.

Desde la inscripción de la sociedad, en 2011, hasta septiembre de 2019, Josi Fares ocupó cargos visibles dentro de IS Group, entre ellos presidente y tesorero. Foto: Imágenes del Registro Público.

Ahora figura como director ejecutivo (CEO) de International Sourcing Group (IS Group/IS Group Global), según su perfil en LinkedIn. Se indica que es una empresa dedicada a actividades de importación y exportación.

La Prensa no encontró otros contratos de esta sociedad con otras entidades del Estado desde su constitución, hace 15 años.

Desde venta de ropa a fabricante de computadoras

IS Group ha tenido tres avisos de operación, uno de ellos fechado el 4 de junio y posteriormente cancelado.

El primer aviso señala que la empresa inició actividades el 8 de julio de 2020. Entre los negocios registrados está la venta de ropa, calzado y alimentos, entre otros bienes. Al final de la lista figura la fabricación y venta de computadoras y equipos “periféricos”, además de equipos informáticos y programas en zonas francas.

Los tres avisos de operación consultados de IS Group muestran actividades que van desde la venta de ropa, calzado y alimentos hasta la fabricación y comercialización de computadoras y equipos periféricos. Fuente: MICI

El martes 18 de agosto apareció un nuevo aviso de operación asociado a IS Group en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), en el que se describen actividades relacionadas con la fabricación y comercialización, al por mayor y al por menor, de computadoras y equipos periféricos; reparación y mantenimiento de estos equipos; venta de software y servicios de consultoría y asesoría.

El mismo aviso incorpora actividades tan diversas como la venta de ropa, calzado y otras mercancías, incluso usada o de segunda.

El ‘Bukele panameño’

Antes del contrato con el Meduca, Fares había ganado notoriedad por su incursión en la política.

En las elecciones de 2024 fue candidato a diputado por el circuito 8-4, que comprende Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco.

Josi Fares fue candidato a diputado por el circuito 8-4 en las elecciones de 2024, postulado por el PRD y Molirena. Se presentó como independiente pese a la postulación de ambos partidos. Foto: Tomada de Instagram.

Fue postulado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), con Michelle Suárez como suplente.

Aunque fue postulado por ambos colectivos, Fares decía ser independiente, al sostener que no estaba inscrito en esos partidos.

Durante la campaña llegó a ser presentado como el “Bukele panameño”, en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante su campaña de 2024, Fares se reunió con la embajadora de El Salvador en Panamá, Diana Venegas, para conversar sobre las políticas del presidente Nayib Bukele.

No consiguió la curul.

De Panamá a China

Hay otro aspecto de la trayectoria de Fares: su relación empresarial con China.

En un video promocional de su campaña política de 2024, contó que, a los 20 años de edad, viajó a China para realizar una pasantía de dos años.

Fares, de 42 años de edad, relató en un podcast que en China hizo muchos contactos, una experiencia que, según su propio relato, fue parte de su formación empresarial.

En redes sociales asegura tener “experiencia en cómo hacer negocios en China”, específicamente en Hong Kong y Guangzhou.

Las computadoras adquiridas por el Meduca son de la marca china Liby.

Regalos condicionados

Las computadoras ya habían aparecido en la estrategia de exposición pública de Fares.

Josi Fares promocionó en Instagram el sorteo de computadoras y celulares, pero para participar no bastaba con seguir su cuenta: los interesados debían conseguir que dos personas más lo siguieran para optar por el premio. Tomado de la cuenta de Fares,

En abril de 2025 anunció en sus redes que regalaría 100 computadoras.

El sorteo, sin embargo, tenía condiciones: los participantes debían seguir su cuenta de Instagram y conseguir que dos amigos hicieran lo mismo.

“Voy a regalar 100 computadoras”, decía el anuncio.

El mensaje advertía que, si el participante no cumplía con los requisitos, quedaría “fuera” del sorteo. No hay constancia en redes de que, en efecto, se repartieran las laptops.

Un cargo honorario en Venezuela

Otro episodio poco conocido de su trayectoria ocurrió en Venezuela.

En octubre de 2021, una resolución del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela le otorgó a Josi Fares Fadiallal el exequátur para ejercer como cónsul honorario de Guinea-Bisáu, con sede en Caracas.

Fares defiende a IS Group, pero no responde

La Prensa envió un cuestionario a Fares, para preguntar qué relación mantiene actualmente con IS Group, qué participación tuvo en la obtención del contrato y qué papel desempeñó en la selección, importación y negociación de las computadoras Liby, entre otras interrogantes.

No respondió a las preguntas formuladas.

En cambio, Fares defendió la trayectoria de IS Group como empresa de suministro y aseguró que nació en 2011 para “atender a distribuidores, instituciones y cadenas de retail en varios países”. También destacó sus alianzas con Intel y Microsoft y sostuvo que su estructura de costos le permitió presentar una “propuesta competitiva”.

Aseguró que el contrato se adjudicó mediante un acto público y que todo el contacto con el Meduca ocurrió por los “canales formales” del procedimiento.

Contraloría auditará proceso de adquisición de computadoras del Ministerio de Educación.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá #TrabajandoConIntegridad pic.twitter.com/OU9zTt4qh1 — Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) August 13, 2026

Por el momento, el Ministerio Público investiga el proceso de adquisición de las computadoras suministradas por IS Group, mientras que la Contraloría General de la República anunció una auditoría al contrato.