El imperio de Ueno también puso la mira en Panamá

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El holding paraguayo al que pertenece el intervenido Ueno Bank, cuyo descalabro provocó la destitución y encarcelamiento del hasta entonces presidente de Paraguay, Santiago Peña, tenía la mira puesta en Panamá.

En 2024, Grupo Vázquez presentó al menos cinco solicitudes de registro de marcas a través de 19 empresas pertenecientes a este conglomerado, entre ellas Ueno Casa de Bolsa, Ueno Seguros e Itti.

Todas anotaron el mismo domicilio en la documentación aportada a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial: Torres del Paseo La Galería, planta baja, pisos 1 y 5, avenida Santa Teresa, Asunción, Paraguay.

Hace dos días, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay, Mónica Recalde, mencionó a Panamá cuando reveló que 7,000 trabajadores de compañías relacionadas con Panamá habían perdido sus empleos. Mencionó que estas compañías operaban en Panamá, Argentina, México, Nicaragua y Paraguay.

La ministra señaló que, en total, 37 empresas fueron afectadas por la intervención de Ueno Bank. Específicamente, mencionó a Itti y Keitel.

La Prensa no encontró constancia alguna que indique que Ueno Bank u otra empresa del Grupo Vázquez esté operando en Panamá. Tampoco aparecen contratos laborales registrados ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), ni hay solicitudes en la Junta de Conciliación o en la Dirección de Asesoría y Defensa Gratuita.

No obstante, que Grupo Vázquez, a través de sus empresas, haya solicitado el registro de varias marcas sería un indicador de que el conglomerado paraguayo se preparaba para hacer negocios u operar en Panamá.

Las marcas

Las primeras dos solicitudes de marca ingresaron el 3 de enero de 2024 a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

Fueron presentadas por Iodo, Kaitel, Grupo H, Inganta, Mowi, MUV, Office Design, Pagopar, Place Analyzer, Red UTS Paraguay, U-Paraguay, Ueno Casa de Bolsa, Ueno Seguros, Upay, Vinanzas, Wepa, Grupo M, IDL e Itti.

Miguel Vázquez, presidente de Grupo Vázquez. / Ueno Bank

Todas pertenecen a Grupo Vázquez, cuyo presidente y accionista mayoritario es un empresario de 36 años llamado Federico Miguel Vázquez.

Vázquez se entregó a las autoridades luego de que estallara el escándalo de Ueno Bank y enfrenta cargos por estafa.

Las marcas solicitadas eran Ueno y Red UTS, que es el nombre comercial de una ticketera de eventos, conciertos y espectáculos en general. Red UTS pasó posteriormente a llamarse Tuti. De hecho, el 15 de julio de 2024, estas mismas empresas solicitaron el registro de la marca Tuti.

En tanto, el uso de la marca Ueno fue concedido para utilizarla en plataformas de software, almacenamientos digitales, monedas, cajeros automáticos, billeteras electrónicas y software para la gestión de transacciones con criptoactivos, entre otros.

Posteriormente, el 17 de julio, el grupo solicitó la marca Uela para prestar servicios de agente de viajes. El 18 de septiembre hubo otra solicitud para ampliar el uso de Uela.

Todas las solicitudes fueron concedidas por un término de 10 años.

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