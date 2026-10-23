Elige entre contribuir al medio ambiente, recuperar espacios sociales o seguir apoyando a los damnificados por el sismo del 9 de octubre.

Te brindamos cinco opciones para hacer algo este fin de semana, al tiempo que te das la oportunidad de colaborar con la comunidad.

Jornada de Siembra en la Ciudad de la Salud

La Fundación Moviendo Vidas ha organizado una Jornada de Siembra para este sábado 24 de octubre, de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. en la Ciudad de la Salud. Los interesados en participar solo deben inscribirse en el siguiente formulario: Formulario de Inscripción de Voluntarios - Jornada de Siembra

No lo mencionan, pero si va a participar por varias horas en actividades al aire libre, es recomendable llevar protección para el sol (gorra, bloqueador) y botella de agua para hidratarse.

Apoya al equipo de Tortuguías

La Fundación Tortuguías, a través de una publicación en Instagram, comunicó que el terremoto ocurrido el 9 de octubre afectó sus sitios de anidación en Playa La Cuchilla y Cambutal, así como a su equipo y sus familias.

Están recibiendo donaciones por Yappy; quienes deseen aportar pueden buscarlos como @TORTUGUIAS en el directorio y colocar en la descripción “Terremoto” junto a su nombre, cédula y correo para recibir un recibo de donación.

Pinta el muro de la Cancha de la 18

La Alcaldía de San Miguelito invita a la comunidad a sumarse a la recuperación de los espacios del distrito. Este sábado 24 de octubre, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., estarán pintando el muro de la Cancha de la 18 en el corregimiento de Belisario Porras. Todo el que esté interesado puede participar.

Jornada de Reciclaje

El sábado 24 de octubre, en el Parque Urracá, la Junta Comunal de Bella Vista ha organizado una Jornada de Reciclaje. Entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. recibirán materiales como aluminio, vidrio, plástico, papel y cartón. Se recomienda llevarlos separados.

Trae tus donaciones al centro de acopio de Corporación La Prensa

Corporación La Prensa (Corprensa) tiene habilitado un centro de acopio para recibir donaciones que serán llevadas a los damnificados por el terremoto. Los artículos se pueden dejar en la entrada principal de Corprensa —ubicada en la Avenida 12 de Octubre —de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados entre las 8:30 a.m. y las 12:00 p.m.

Los interesados pueden donar carpas, colchonetas, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, toallas sanitarias, pañales o kits de primeros auxilios hasta el 30 de octubre de 2026.