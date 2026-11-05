Su trabajo como diseñador y promotor cultural ha llegado a más de 25 países y suma más de 400 talleres dedicados a la tradición de los turbantes afro.

La relación de Alex Adames con la cultura afrodescendiente se remonta a su infancia en San Miguel, Calidonia, un barrio donde creció rodeado de familias afrodescendientes y tradiciones que terminarían definiendo su trayectoria.

Su madre, quien era costurera, crió a cinco hijos. Desde el nacimiento de Alex, una vecina de origen africano y su esposo se convirtieron en parte importante de su entorno familiar. Ella lo cuidó desde sus primeros días y asumió un papel que, con el tiempo, trascendió el de una cuidadora.

“Crecí entre dos mamás y dos culturas”, recordó Adames en entrevista con ELLAS.

A través de ella conoció las tradiciones, los símbolos y las expresiones de la cultura afrodescendiente. “Por años aprendi atreves de mi negra [como le apodaba de cariño] todo lo hermoso que es la cultura afro”.

Cuando su nana falleció, Alex tenía 19 años. En su memoria, presentó su primera colección, titulada Herencia Afro Ancestrales, una propuesta que representó un homenaje a la mujer que le había transmitido buena parte de ese legado.

Más que moda: una labor de divulgación cultural

En mayo de 2026, Adames cumplió 45 años de trayectoria dedicados a resaltar la cultura afrodescendiente. Durante ese recorrido, contó, su trabajo ha llegado a más de 25 países, donde ha presentado propuestas que combinan moda, identidad y expresiones tradicionales.

Sin embargo, su labor no se limita a diseñar prendas o presentar colecciones. Una parte importante de su trabajo consiste en educar sobre el significado de los elementos que integran sus propuestas.

“Enseñar, hacer y crear, pero también procurar que las modelos sepan qué lucen, qué llevan puesto y qué significan cada tela y cada accesorio, porque todos tienen una historia y un valor cultural” resaltó.

Los turbantes afro ocupan un lugar especial en su propuesta creativa. Más allá de su valor estético, representan una expresión de identidad, orgullo y memoria cultural. Por eso, considera importante compartir sus historias, sus diferentes formas de uso y los significados que pueden tener dentro de las comunidades afrodescendientes.

Esta labor educativa también se desarrolla mediante talleres. Adames aseguró haber impartido más de 400 talleres de turbantes afro en Panamá, en provincias como Panamá, Coclé y Colón, además de actividades en colegios, universidades, instituciones, fundaciones y diferentes organizaciones.

En estos espacios, enseña sobre las técnicas de elaboración y las distintas formas de llevarlos, pero también sobre el contexto cultural que acompaña esta tradición.

Una herencia que trasciende fronteras

Su trabajo también lo ha llevado a compartir experiencias con líderes afrodescendientes de distintos países, entre ellos Jamaica, República Dominicana y Colombia, además de ciudades como Nueva York.

A través de sus presentaciones y propuestas de moda, busca mostrar diseños y elementos originarios de la cultura afro, procurando que cada exhibición tenga un componente de identidad y divulgación.