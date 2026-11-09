Casas de quincha: patrimonio y tradición que resistieron al temblor en Azuero

Para el Ministerio de Cultura, la quincha es parte de la identidad nacional y una tradición de construcción colectiva y solidaria.

Una casa de quincha guarda historia y varias generaciones bajo el mismo techo. El terremoto del 9 de octubre puso a prueba estas construcciones en Herrera y Los Santos: algunas resistieron la sacudida, mientras que otras, debilitadas por los años y la falta de mantenimiento, se desplomaron. Entre las grietas resurgió la pregunta sobre el futuro de esta arquitectura en la vida rural panameña.

La resistencia de estas viviendas, patrimonio de Unesco, llamó la atención de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quien considera que la experiencia del terremoto debe servir para recuperar los conocimientos ancestrales y ponerlos al servicio de las comunidades.

La funcionaria recordó que una casa de quincha construida como muestra permaneció en pie después del sismo. “La cultura ancestral tiene su ciencia y hay que ponerla en función, sobre todo en los lugares más apartados”, manifestó.

Para Herrera, la quincha representa algo más que una técnica de construcción: es parte de la identidad nacional y una expresión de solidaridad, pues tradicionalmente estas viviendas se levantaban con la participación de los vecinos.

Por ello, planteó la posibilidad de construir algunas casas de este tipo como una forma de celebrar la identidad panameña y ofrecer alojamiento temporal a las familias que perdieron sus hogares mientras avanzan los programas oficiales de reconstrucción.

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera. EFE

La tradición en Azuero

Detrás de esta arquitectura también hay una historia de pérdidas y recuerdos. Orlando Barcasnegras, gestor cultural e investigador de las casas de quincha, comenzó a interesarse por estas construcciones cuando tenía unos 21 años.

Durante una visita a Llano de Piedra, en Macaracas, provincia de Los Santos, encontró a una anciana que lloraba mientras una retroexcavadora demolía su antigua vivienda de barro. La mujer le explicó que aquella había sido la casa de su padre y de su abuelo y que, con ella, sentía que también se iba una parte de su vida. La escena lo marcó.

La tradicional junta de embarre o junta de embarra para la construcción de una casa de quincha. Foto: Alexander Arosemena

A partir de aquel episodio, Barcasnegras comenzó a recorrer comunidades, observar las viviendas, documentar sus características e investigar cómo funcionaban. Una pregunta lo acompañó durante buena parte de ese trabajo: ¿por qué las casas de quincha son frescas?

Encontró la respuesta en los materiales y en la técnica de construcción. La tierra arcillosa, las distintas maderas, el bejuco utilizado para los amarres y la cañaza forman parte de un sistema que aprovecha los recursos disponibles en el entorno.

Vecinos de la comunidad de unen para levantar una casa de quincha. Foto: Alexander Arosemena

A esto se suman la circulación del aire entre las tejas y la orientación de las viviendas para aprovechar los vientos. “En una casa de quincha es como si fuera un cooler gigante”, resume el gestor cultural.

La historia colonial

La historia de estas construcciones también se remonta al período colonial. Barcasnegras sostiene que existen referencias documentales sobre su presencia en antiguos asentamientos, entre ellos La Villa de Los Santos.

En diciembre de 2025, la Unesco reconoció las técnicas y los conocimientos tradicionales de construcción de las casas de quincha como patrimonio cultural inmaterial que requiere salvaguardia urgente.

Autoridades y gestores culturales buscan conservar esta tradición con el apoyo de las nuevas generaciones. Foto: Alexander Arosemena

No se trata únicamente de preservar las paredes y los techos, sino también los conocimientos de los maestros constructores: los tipos de madera, los cortes, los amarres, las medidas y las formas de trabajar la tierra. Barcasnegras advierte que buena parte de estos saberes se transmite oralmente, de padres a hijos, y corre el riesgo de desaparecer si se dejan de construir estas viviendas.

Uno de los elementos más representativos de esa tradición es la llamada junta de embarra, una práctica en la que los vecinos se reúnen para ayudar a levantar las paredes de una vivienda. La construcción se convierte así en una tarea colectiva, en la que participan familias y habitantes de la comunidad.

La resistencia

El terremoto de 1913 en la región también forma parte de las referencias históricas que utiliza el investigador para explicar la resistencia de estas viviendas. Según sus investigaciones, algunas casas de quincha permanecieron en pie, mientras que otras construcciones de adobe y ladrillo colapsaron.

Personas construyen las paredes de la casa de quincha. Foto: Alexander Arosemena

La experiencia del pasado 9 de octubre, sostiene, volvió a demostrar que la antigüedad de una casa no necesariamente la hace menos resistente. El estado de sus bases, los amarres y el mantenimiento son factores determinantes.

Barcasnegras conoce esa resistencia por experiencia propia. Hace nueve años construyó una casa de quincha y, durante el terremoto, asegura que la vivienda no sufrió grietas ni daños estructurales; únicamente se movieron algunas tejas de la parte central del techo.

Orlando Barcasnegras, gestor cultural. Cortesía

El investigador estima que en Panamá existen más de 7,000 casas de quincha y sostiene que fueron pocas las que colapsaron durante el terremoto.

Tanto Barcasnegras como la ministra Herrera coinciden en que recuperar la quincha también puede contribuir a atender las necesidades habitacionales y fortalecer la identidad nacional. Entre el barro, la madera y las tejas que sobrevivieron al temblor permanece una lección: conservar estas casas significa preservar no solo una técnica constructiva, sino también una historia de comunidad y solidaridad.