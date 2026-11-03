Cementerio Francés, memoria olvidada de quienes murieron construyendo el Canal de Panamá

De acuerdo con los datos históricos, en 1884 la fuerza laboral del proyecto francés superaba las 19,000 personas de varias nacionalidades, especialmente de las Antillas francesas y británicas y de otros países del Caribe.

En este Día de los Muertos, el 2 de noviembre, apenas una corona de flores acompañó en el Cementerio Francés a los que allí descansan: centenares de trabajadores que murieron en el primer intento de construir el Canal de Panamá, y que entre el paso del tiempo y el abandono permanecen en el olvido pese a su valor histórico.

Ubicado en la comunidad de Paraíso, una zona adyacente al canal interoceánico situada en el área metropolitana de la capital panameña, el Cementerio Francés es uno de los vestigios del proyecto impulsado por Francia entre 1881 y 1889, encabezado por Ferdinand de Lesseps, quien había dirigido la construcción del canal de Suez y pretendía repetir la experiencia en el istmo panameño.

Ferdinand de Lesseps

Centenares de pequeñas cruces blancas, identificadas solo con un número y ya manchadas por el paso del tiempo, se observan en el camposanto. Hay unas 900 y se cree que corresponden a trabajadores antillanos y de otras nacionalidades, mientras que unas pocas lápidas serían de ciudadanos franceses.

De acuerdo con los datos históricos, en 1884 la fuerza laboral del proyecto francés superaba las 19,000 personas de varias nacionalidades, especialmente de las Antillas francesas y británicas y de otros países del Caribe.

Durante las obras, miles de estos trabajadores murieron por enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria y la tuberculosis.

“Queda claro que ese cementerio, ese lugar de la memoria, nos habla de lo difícil que fue la construcción (del Canal), las pérdidas humanas espantosas que obtuvieron los franceses, miles de ingenieros, de trabajadores, de obreros de diferentes nacionalidades”, dijo Carlos Fitzgerald, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño y arqueólogo experto en patrimonio.

“Toda esa gente eventualmente dio su vida por una obra que no vieron concluida, y que hoy marca fuertemente nuestro devenir histórico como nación”, agregó Fitzgerald, quien consideró relevante recordar a esos trabajadores durante el mes de la patria.

Un patrimonio pendiente de reconocimiento

Mientras la vía interoceánica es motivo de orgullo nacional, el lugar que conserva parte de la memoria de quienes murieron intentando construirla sigue a la espera de mayor atención institucional.

Fuentes del Ministerio de Cultura dijeron este lunes a EFE que se realizaron gestiones para incorporar el camposanto al patrimonio histórico nacional, pero no lograron concretarse.

Fitzgerald explicó que el Gobierno francés ha “manifestado en distintas ocasiones su voluntad de apoyar los esfuerzos panameños” en declarar patrimonio el cementerio, aunque señaló que corresponde también al Ministerio de Cultura de Panamá dar “su beneplácito” para avanzar en la incorporación del cementerio al patrimonio nacional.

En septiembre de 2025, según destacó en su momento un comunicado el Ministerio de Gobierno, se realizaron labores de limpieza en el camposanto a través del Plan Libertad, con la participación de reclusos del Centro Penitenciario El Renacer (antigua penitenciaría de Gamboa).

En abril pasado, la Junta Comunal de Ancón anunció el inicio de la segunda fase del proyecto de recuperación, enfocada en la remodelación de principales áreas y el embellecimiento del entorno del cementerio.

“El Cementerio Francés no solamente es parte del imaginario patrimonial panameño”, sino que también representa “el recuerdo de la reminiscencia de los esfuerzos, de los sacrificios y del costo que conllevó la construcción del canal de Panamá hace casi 150 años”, puntualizó Fitzgerald.