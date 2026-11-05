La diseñadora desarrolla propuestas inspiradas en la herencia africana y su diáspora, con la intención de que estas referencias formen parte de la vestimenta diaria y no se limiten a ocasiones especiales.

Para Christhelene Mapp, creadora de Nala Makeda, la moda afrodescendiente no tiene por qué reservarse para celebraciones culturales ni responder a una única forma de vestir. Su propuesta parte de explorar la diversidad de la herencia africana y llevar esas referencias a prendas que puedan incorporarse a distintos estilos y momentos de la vida cotidiana.

“Lo que me motiva es explorar esas referencias a través del diseño, creando piezas que se integren en nuestra manera de vestir y expresarnos” contó.

Aunque desarrolla su trabajo desde Panamá, la diseñadora explica que sus fuentes de inspiración van más allá de las tradiciones afropanameñas. Su conexión con la identidad afrodescendiente la lleva a explorar distintas expresiones de la cultura africana y de las comunidades de la diáspora.

“Mi proceso creativo no responde a una fórmula única. A veces parte de una referencia cultural concreta y otras veces de un textil, una combinación de colores o una idea que quiero desarrollar”, reveló.

A través del diseño, busca trasladar esas referencias a piezas que puedan integrarse en la manera de vestir y expresarse de quienes las utilizan. Para ella, se trata de ampliar las posibilidades de la moda afrodescendiente y evitar que quede asociada exclusivamente a eventos o fechas conmemorativas.

“La visibilización cultural va más allá de incorporar elementos tradicionales o de inspiración africana en una prenda. También implica reconocer las historias, los conocimientos y los significados que existen detrás de ellos” reflexionó.