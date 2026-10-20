Clases en la calle, la protesta académica ante el retiro de obras de un museo colombiano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La semana pasada trascendió que el Gobierno había ordenado la retirada de al menos 30 obras del Museo Nacional, piezas principalmente relacionadas con los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

En la escalinata de entrada del Museo Nacional de Colombia, decenas de personas escuchaban este lunes 19 de octubre atentamente a profesores universitarios que llevaron allí sus clases para protestar por la retirada de obras de este centro como parte de la “batalla cultural” del Gobierno.

Como si fuera un aula, los docentes invitaron a la ciudadanía a aprender sobre la colección del Museo Nacional, el mayor de Colombia, y sobre “las dimensiones de la censura” que a su juicio supone la decisión del Ejecutivo del presidente Abelardo de la Espriella.

La semana pasada trascendió que el Gobierno había ordenado la retirada de al menos 30 obras del Museo Nacional, piezas principalmente relacionadas con los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. La controversia no ha dejado de crecer desde entonces.

Personas recorren el Museo Nacional el sábado 17 de octubre de 2026, en Bogotá (Colombia). El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Bogotá, se convirtió en el nuevo campo de la "contrarrevolución cultural" sin "ambigüedad" que el presidente Abelardo de la Espriella dice estar librando contra el 'wokismo' que, afirma, amenaza "la unidad nacional y a la sociedad". EFE/ Carlos Ortega

Con un parlante y micrófono en mano, en la primera de las seis jornadas académicas programadas hasta el momento, los profesores Ana María Forero, de la Universidad de los Andes, y Andrés Góngora, de la Universidad Nacional, interactuaron con los asistentes.

La clase estuvo custodiada por decenas de efectivos de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi), el mismo cuerpo que el sábado y el domingo disolvió con fuerza las protestas multitudinarias frente al museo a causa de la polémica.

Catalina Muñoz Rojas, profesora asociada del Departamento de Historia y Geografía en la Universidad de los Andes y promotora de la iniciativa, explicó a EFE que salieron a dictar clases en la calle por “la reacción que ha suscitado la remoción de obras del Museo Nacional por una orden desde la Presidencia”.

“Estamos aquí profesores de Antropología, de Arte, de Historia, de Ciencia Política. Vamos a estar toda la semana conversando con el público sobre esto que nos preocupa hoy”, añadió.

Como si fuera un aula, los docentes invitaron a la ciudadanía a aprender sobre la colección del Museo Nacional, una forma de protesta contra la decisión del presidente colombiano Abelardo de la Espriella. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Honrar la Constitución

La docente universitaria explicó que las piezas retiradas del Museo Nacional hacen parte de “exposiciones que se han venido forjando a lo largo del tiempo como producto de la Constitución de 1991”.

“El museo se transformó para, honrando esa Constitución, reconocer que aquello que el museo muestra como Colombia debe representar lo que la Constitución dice que somos: un país plural, diverso”, explicó.

Añadió que todo se realizaba bajo “unos procesos curatoriales muy rigurosos, involucrando comunidades distintas del país para asegurarse que las narrativas del museo sean representativas” de Colombia.

“Lo que ocurrió es grave porque esos procesos democráticos y participativos se vieron truncados por una orden que vino desde arriba. Eso es contrario a lo que dice nuestra Constitución, eso es contrario a la ley. Estamos aquí para analizar eso desde distintos ámbitos”, resaltó.

Presencia policial

Muñoz se refirió también a los agentes antidisturbios. “Hemos conversado con ellos, les hemos dicho que nuestra iniciativa es académica y pacífica, que los invitamos también a escuchar, a ser parte de, y esperamos que sepan respetar este espacio en el que tenemos profesores universitarios compartiendo su conocimiento con un público que está sentado escuchando, haciendo preguntas”, explicó.

Entre los asistentes a la clase de este lunes figuraba Ana López, una española radicada en Colombia desde hace 17 años, quien reivindicó la importancia de manifestarse ante “decisiones arbitrarias, ultraconservadoras, ultraautoritarias”.

La mujer declaró sentir “miedo” y “temor a un autoritarismo extremo” y consideró importante que no haya “complicidad silenciosa” ante lo que tachó de arbitrariedad y censura y ante la “batalla cultural” que libra el Gobierno.