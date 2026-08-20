Danilo Pérez recibe el doctorado honoris causa de Udelas por su legado artístico y social

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante una solemne ceremonia universitaria el músico panameño instó a recuperar la capacidad de escuchar en una sociedad fragmentada.

El pianista y embajador cultural panameño Danilo Enrico Pérez recibió el doctorado honoris causa, distinción honorífica otorgada por la Universidad Especializada de las Américas (Udelas).

El ganador de tres premios Grammy, exembajador de Buena Voluntad de Unicef y fundador y presidente del Panama Jazz Festival, suma esta nueva distinción a su trayectoria artística, educativa y humanitaria.

Tras ser investido con la medalla y el diploma, el artista de 60 años centró su discurso en la comunicación humana en la era digital.

“Vivimos en una época hiperconectada, pero fragmentada. Estamos rodeados de ruido y, en medio de ese ruido, necesitamos recuperar algo esencial: la capacidad de hacer silencio y escuchar. En la música, el silencio es música; es el espacio que permite que una nota tenga significado”, reflexionó el artista, quien confesó sentirse “profeta en su tierra” gracias a este homenaje.

El pianista Danilo Pérez fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa en Udelas.

Danilo ha ejercido la docencia musical en instituciones académicas de gran nivel como el Berklee College of Music, el New England Conservatory y ha dirigido el Berklee Global Jazz Institute en Boston.

El acto solemne estuvo presidido por la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, junto a autoridades universitarias e invitados especiales.

Terreros enalteció la figura del nuevo doctor honoris causa, describiéndolo como un faro de excelencia y perseverancia. “Su labor como músico, educador y embajador cultural de Panamá ha dejado una huella profunda en el mundo y constituye una inspiración para nuestra comunidad universitaria y para las futuras generaciones”, concluyó la rectora, enfatizando que para la institución constituye un verdadero honor sumarlo a su claustro de distinguidos.

La sesión protocolar inició con la lectura del acuerdo del Consejo Académico a cargo del secretario general, James E. Bernard V., seguido por la tradicional Laudatio dictada por el profesor Jorge Arosemena Román, padrino de investidura, quien resaltó el compromiso del músico con la formación de las nuevas generaciones.