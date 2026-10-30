De Halloween a los desfiles patrios: actividades para disfrutar en Panamá esta semana

Conciertos, ferias, actividades para niños y celebraciones patrias forman parte de la agenda para los próximos días en Panamá. Del 30 de octubre al 6 de noviembre habrá propuestas culturales y recreativas en distintos puntos del país.
Viernes 30 de octubre
2:00 p.m. – Trick or Treat. Actividad infantil de Halloween en Atrio Mall.
3:00 p.m. a 11:00 p.m. – Halloween Town by Prisma Panama. Hotel El Panamá.
7:00 p.m. – Rewind Music Retro - Halloween. Hotel Riu Plaza.
7:00 p.m. – Art Experience, como parte del Ad Sidera Semper Festival. La Coralina Island House, Isla Colón, Bocas del Toro.
9:00 p.m. – Gotham Vol. 2 - Clarent. Megapolis Convention Center.
10:00 p.m. – DarkLady, fiesta de música electrónica. Tribal Gathering Lab.
Sábado 31 de octubre
8:00 a.m. – Gran final de temporada de Motocross 2026. Pista Limón, La Chorrera
12:00 p.m. - Atrioween. Actividad de Halloween en Atrio Mall.
2:00 p.m. – Las Guerreras K-pop, función especial de Halloween. Teatro Estrellas.
7:00 p.m. – RHYE, concierto como parte del Ad Sidera Semper Festival. La Coralina Island House, Bocas del Toro.
9:00 p.m. – Nature Rec. Halloween Edition. Biergarten Panamá.
10:00 p.m. – Electronic Party, Halloween Edition. Soho City Center.
Domingo 1 de noviembre
9:00 a.m. a 3:00 p.m. – Celebración del Día del Niño en el Parque Omar.
10:00 a.m. – Bazar Halloween. Andes Mall, San Miguelito.
10:30 a.m. – Feria de Emprendedores. Anclas Mall, La Chorrera.
6:00 p.m. – APE CHIMBA LIVE, como parte del Ad Sidera Semper Festival. La Coralina Island House, Isla Colón, Bocas del Toro.
Martes 3 de noviembre
9:00 a.m. – Desfiles patrios por la conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia. Ciudad de Panamá: rutas del Casco Antiguo y vía España.
Miércoles 4 de noviembre
8:00 a.m. – Desfiles patrios por el Día de los Símbolos de la Nación. Ciudad de Panamá: rutas del Casco Antiguo y vía España.
Jueves 5 de noviembre
5:00 a.m. - Dianas del Cuerpo de Bomberos en Colón
8:00 a.m. - Sesión solemne en el Centro de Arte y Cultura de Colón. Posteriormente se dará inicio al desfile.
Viernes 6 de noviembre
10:00 a.m. – Bazar de Emprendedores. Anclas Mall, La Chorrera. Se extenderá hasta el 8 de noviembre.
3:00 p.m. – Bazar de Emprendedores y Servicios. Isla Perico Food Port & Market Place, Amador. Se extenderá hasta el 8 de noviembre.