De Isla Carenero al mundo: El festival que revive el legado de Luis Russell en Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La primera edición del encuentro rendirá homenaje a Luis Russell y mostrará las conexiones culturales que unieron a Bocas del Toro con Nueva Orleans, Chicago y Nueva York.

Pocos saben que una parte importante de la historia del jazz tiene raíces en Panamá. Luis Carl Russell fue un pianista, director y orquestador nacido en Isla Carenero, Bocas del Toro, en 1902. Desarrolló una trayectoria que lo llevó desde el Caribe panameño hasta algunos de los principales escenarios del jazz en Estados Unidos y a trabajar con figuras importantes del género.

Su historia empezó en un Bocas del Toro distinto, a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la provincia mantenía una intensa conexión marítima con otros puertos del Caribe y Estados Unidos.

Calle Tercera en Isla Colón a inicios del siglo XX. Calle Tercera en Isla Colón en la actualidad.

Bocas del Toro era entonces un puerto internacional por el que se transportaba mucho más que mercancías. También circulaban personas, sonidos, costumbres e influencias culturales. Según Ariel Pérez Price, estudioso de la vida de Russell, solo en 1897 se registraron alrededor de 200 tránsitos directos entre Isla Colón y Nueva Orleans.

Más de un siglo después, Bocas del Toro busca recuperar esa historia con la primera edición del Luis Russell Jazz Festival, también conocido como LURU Jazz Fest, que se realizará los días 16 y 17 de octubre entre Isla Colón e Isla Carenero.

El encuentro toma la figura de Russell como punto de partida para explorar y exponer las conexiones musicales que vincularon al Caribe panameño con algunos de los principales centros donde se desarrolló el jazz durante el siglo XX.

Un panameño, parte de la historia del jazz.

Russell creció en un entorno en el que la música era algo natural, en parte por la influencia de su padre, quien era profesor de música.

Era multiinstrumentista, aunque desde pequeño se concentró principalmente en el piano. Con el tiempo desarrolló también una importante faceta como arreglista y director de orquesta.

De acuerdo con Pérez Price, quien además es uno de los organizadores del evento, el músico bocatoreño, en su recorrido por Estados Unidos, pasó por Nueva Orleans, Chicago y Nueva York, ciudades fundamentales para la transformación del jazz durante las primeras décadas del siglo XX.

Luis Russell, uno de los músicos pioneros en la historia del jazz es panameño.

En Chicago participó en la orquesta de Joe “King” Oliver y posteriormente desarrolló su propia agrupación en Nueva York. Las grabaciones realizadas por la Louis Russell Orchestra entre finales de la década de 1920 y comienzos de la siguiente pertenecen a un período de transformación musical que antecedió a la consolidación de la era del swing.

Para Pérez Price, precisamente allí radica parte de la relevancia histórica del músico.

“Él contribuyó a expandir las fronteras del género musical y el desarrollo del género”.

Russell también trabajaría junto a Louis Armstrong, convirtiéndose en una figura vinculada directamente con algunos de los protagonistas más reconocidos de la historia del jazz estadounidense.

Una historia que Bocas quiere recuperar

Para los organizadores del festival, rescatar el nombre de Russell no significa únicamente rendir homenaje a un músico, sino además construir identidad al rededor de su figura.

Este evento está organizado por la Fundación Bocas para Todos y busca combinar la música con actividades educativas y espacios dedicados a reconstruir la historia detrás de la música.

Alessandra Bueno, integrante de la organización, explica que durante los dos días habrá talleres gratuitos, conciertos y presentaciones en distintos puntos de Isla Colón e Isla Carenero y reveló que esta primera edición del festival, ha tenido una particularidad: buena parte de su impulso ha salido de la propia comunidad.

Algunas piezas de la discografía de Luis Russell.

Bueno explica que el proyecto ha contado con poco patrocinio comercial y que residentes de Bocas del Toro han contribuido económicamente para hacerlo posible. La organización también estableció precios diferenciados para los residentes locales, quienes podrán adquirir algunas entradas a la mitad del precio regular.

Resaltó que la escogencia de la fecha, no es coincidencia, ya que fue programado durante une temporada de menor movimiento turistico con la intención de atraer visitantes y generar actividad economica.

Dos días de música e historia.

La programación reunirá músicos provenientes de la ciudad de Panamá con artistas locales y combinará jazz tradicional, swing y expresiones afrocaribeñas.

Entre los participantes del festval figuran el Luis Russell Tribute Band, Luis Carlos Pérez Quintet, Refined Jazz Band, The Mutual Chambers, Rumbay Son e Idania Dowman.

Pero una parte importante del encuentro ocurrirá fuera de los escenarios.

En el Museo Hou Wang se desarrollarán actividades para profundizar en la historia de Russell y en las conexiones entre Panamá y el jazz. Entre ellas se contempla una conferencia sobre la llegada del jazz de Nueva Orleans a Bocas del Toro a comienzos del siglo XX y la presentación en inglés de Pioneer: The Journey of Luis Russell from Bocas del Toro to the Jazz Age, de Ariel Pérez Price.

También se proyectará Soñar el Jazz, del director Luis Romero, una producción que aborda el papel de Panamá dentro de la historia del género y las conexiones culturales entre las comunidades afrocaribeñas, el Caribe y Nueva Orleans.