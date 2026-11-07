NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cantante puertorriqueño incluyó a Panamá en su gira The Last King World Tour, con la que regresará a Latinoamérica en 2027.

El cantante puertorriqueño Don Omar ofrecerá un concierto en Panamá el 28 de noviembre de 2027, como parte de su gira The Last King World Tour, con la que regresará a Latinoamérica.

El anuncio lo hizo el propio artista durante su presentación en el evento Reggaeton Latino, celebrado en el Kia Forum de Los Ángeles, Estados Unidos, donde confirmó las fechas y los países que formarán parte del recorrido.

“Hoy oficialmente abro gira de conciertos para los países que me vieron crecer”, expresó el cantante durante una transmisión en vivo en redes sociales. En el anuncio también se proyectaron las banderas de los países incluidos en la gira, entre ellas la de Panamá.

Don Omar −conocido por temas como Danza Kuduro, Salió el Sol y Pobre Diabla− también publicó en sus redes sociales el mensaje: “LATINOAMÉRICA, NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR! Qué emoción poder compartir finalmente las ciudades y fechas de nuestro regreso”.

El artista, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, también informó que el registro para la próxima preventa ya está disponible en su página web oficial, www.donomar.com.

En el caso de Panamá, la preventa está prevista para el 19 de noviembre.