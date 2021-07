El artista juvenil panameño Edward José presenta su nuevo sencillo musical

El cantautor juvenil panameño Edward José presenta su nuevo sencillo musical, que lleva por título Guerra de Besos.

El tema sale a la luz luego de la aceptación de Hagámonos Bien, que interpreta junto a I Nesta, y de Amor de lejos, el cual sacó en 2020, cuando estaban vigentes estrictas normas de restricción a causa de la Covid-19.

Ahora, Guerra de Besos “tiene sonidos muy movidos y explosivos, son una mezcla de color”, explica el artista, de 17 años de edad.

Edward José recuerda que su primera canción (Me duele) la lanzó en 2018, cuando tenía 14 años de edad y “de ahí en adelante he intentado no parar”.

Aunque se describe como un artista del género pop, reconoce que las baladas también son de su agrado.

“Me he sentido muy cómodo en todos los géneros […] He viajado por la música lenta, por la música movida, y siempre he sido yo. Siendo yo mismo en las canciones intento devolverle al público, aunque sea un poco, lo muchísimo que siempre dan”, resalta.

A corto plazo, este artista panameño quiere componer más canciones, lanzar más música, intentar llevar su música a otros lugares y también “graduarme del colegio”.

Luego de ello, espera arrancar de lleno con sus estudios universitarios y “seguir haciendo música”.