NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) por presunta posesión de pornografía infantil.

La información fue difundida inicialmente por la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos, y posteriormente confirmada por el Departamento de Justicia.

De acuerdo con medios estadounidenses, agentes federales irrumpieron este viernes en la residencia de ancianos Maravida Senior Living, en Florida, donde reside Markle, de 82 años, después de que en las últimas semanas se hallaran grandes cantidades de material ilegal en propiedades vinculadas a él en Filipinas y México.

Sin embargo, el Departamento de Justicia aseguró que el caso contra Markle está relacionado con “dos unidades de almacenamiento en el área de Los Ángeles que alquiló durante casi dos décadas” y en las que, según las autoridades, “almacenaba material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías sexualmente explícitas de él mismo con niñas prepúberes”.

Según los reportes, Markle, quien fue diagnosticado con demencia, fue trasladado en ambulancia bajo custodia de los agentes.

Se espera que hoy mismo sea presentado ante un tribunal de Florida para ser acusado por “posesión de pornografía infantil”.

El padre de Meghan Markle estaba desde hacía tiempo en el radar de las autoridades.

No obstante, la investigación cobró impulso en los últimos días después de que otro de sus hijos, Thomas Markle Jr., entregara a la policía imágenes de presunto abuso sexual infantil que habría encontrado en una vivienda que compartió con él en Filipinas.

Posteriormente, las autoridades habrían descubierto un segundo alijo de material en una unidad de almacenamiento situada en Rosarito (México) también vinculada a Markle, lo que dio pie a una segunda investigación penal.

A fines de octubre, la duquesa de Sussex, que no mantiene contacto con su padre, reveló que en 2018 fue informada por la Policía Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, sobre una serie de «acusaciones inquietantes» relacionadas con él.

“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados”, declaró entonces la esposa del príncipe Harry y ex actriz.

En una entrevista concedida al diario londinense Daily Mail, Thomas Markle negó las acusaciones en su contra y las calificó de “mentiras repugnantes”.

No obstante, las autoridades judiciales aseguran que en las últimas horas “le incautaron aproximadamente 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presunto material de abuso sexual infantil”.

La relación entre Meghan y su padre, un antiguo director de iluminación televisiva, se rompió poco antes de la boda de ella con el hijo menor del rey Carlos III, celebrada en 2018.

Por entonces, salió a la luz que Thomas Markle había colaborado con fotógrafos a cambio de dinero para escenificar imágenes que supuestamente lo mostraban preparándose para el enlace.

La polémica derivó en que se le retirara la invitación para asistir a la boda, alegando problemas de salud.