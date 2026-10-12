OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Su obra demuestra que los dramas del siglo XXI ya fueron codificados en la Antigüedad, que es una lente de alta precisión que nos permite leer la turbulencia de nuestra propia época.

El amor es vulnerable a la catástrofe y el ser humano carece de un lenguaje proporcional para expresar su propio sufrimiento. Para nombrar esta insuficiencia con quirúrgica precisión, Anne Carson ha desenterrado el mapa conceptual de la Antigua Grecia. Tras haber trazado un puente indivisible entre el mito arcaico y la fractura contemporánea, la poeta, ensayista y traductora canadiense se halla en el podio supremo del Premio Nobel de Literatura.

​Para Carson, el pasado no es un anaquel cobijado por el polvo de los siglos, sino una coordenada activa del presente. Su obra demuestra que los dramas del siglo XXI —el duelo, la alienación, el deseo irrealizable y la arbitrariedad del poder— ya fueron codificados en la Antigüedad, que es una lente de alta precisión que nos permite leer la turbulencia de nuestra propia época.

​En ese cruce de tiempos, el amor no aparece como una sutura ni como un refugio de plenitud; es vulnerabilidad pura y ruptura. Es el Eros agridulce (glykypikron), sentenciado por Safo de Lesbos (c. 630 a. C. – 570 a. C.), aquella figura primordial que, con su Himno a Afrodita y su obra, desplazó el eje de la épica marcial hacia la intimidad, la subjetividad y el temblor del deseo. El amor no une: deja al descubierto el vacío.

​Al defender su tesis doctoral (1986), en la Universidad de Toronto —publicada como Eros el agridulce—, Carson formuló una premisa que conecta el ayer y el hoy: el placer del deseo coexiste y pervive con la herida de la carencia. Eros jamás se despliega en una dinámica binaria. Requiere una trinidad; exige un tercer elemento, una cuña, un espacio intermedio o una frontera inalcanzable que mantenga separados al amante y al amado. El deseo habita en esa distancia. Si la brecha se elimina, el fuego se apaga. Tajante advertencia: «A la gente no le gusta recordar que el amor es una violencia».

​El fondo insobornable de la literatura de Carson es la fragilidad humana. En su condición de filóloga clásica, sabe que el lenguaje cotidiano es una estructura tullida, atravesada por la ausencia. La poesía ejerce su verdadero don: no para rellenar la falta con consuelo retórico, sino para hacer visible ese vacío, ofreciendo un espejo donde la mente moderna puede mirarse sin evadirse.

​Esta arquitectura conceptual se ramifica en su producción lírica, ensayística, dramatúrgica y pedagógica. Al traducir a la tríada trágica —Esquilo, Eurípides y Sófocles—, Carson realiza una disección quirúrgica de la actualidad. La tragedia griega no era un divertimento moralista, sino una tecnología colectiva para nombrar lo intolerable: la locura, el duelo extremo, la arbitrariedad de la fatalidad y la violencia ciega de las instituciones.

​En el género teatral tragedia, la catarsis actúa como la exposición cruda ante la dureza del hecho irreversible. Cuando Carson traduce e interviene la Antígona de Sófocles (en su célebre Antigonick), el coro no recita versos estáticos: funde la rabia de nuestros días con la filosofía clásica para erigir una resistencia ética innegociable frente a los decretos del poder político que pretende normar incluso el derecho al luto.

​Su búsqueda de la intensidad verbal es una respuesta vital. En 2020, al recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras por la excelencia y la tensión poética de su obra, se supo también que, para encarar un diagnóstico de Parkinson, la poeta entonces de setenta años había sumado el boxeo a su rutina diaria. Hay una coherencia estética en golpear el aire con la precisión directa y afilada con la que asesta cada verso en la página.

​Este octubre de 2026, la Academia Sueca le ha concedido el Premio Nobel de Literatura. El fallo celebra su audacia e innovación al establecer un diálogo lúdico, feroz y fecundo entre la inmediatez contemporánea y la tradición clásica. Anne Carson nos demuestra que el pasado no está muerto: sus mitos y sus vacíos son el único oráculo capaz de nombrar nuestro presente. Y no sucumbir ante la desesperación y la desesperanza.

Un poema de Carson

Pequeño éxtasis triste del amor

Me gusta estar contigo toda la noche,

con los ojos cerrados.

Qué suerte: aquí estás,

llegando

por entre las estrellas.

Hice un viaje por carretera

a través de toda mi mente y mi corazón,

y

allí estabas tú,

de rodillas junto al camino,

con tu pequeña caja de herramientas,

arreglando algo.

Dame un mundo:

te has llevado el mundo que yo era.