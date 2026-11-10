Erin Brockovich advierte en Panamá sobre el costo ambiental de la inteligencia artificial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La activista advirtió que la expansión de los centros de datos podría aumentar la presión sobre el suministro de agua y electricidad. También cuestionó la falta de transparencia en estos proyectos.

Detrás de las respuestas rápidas, las imágenes, los videos y las diversas herramientas que ofrece la inteligencia artificial (IA), existe una infraestructura que requiere grandes cantidades de electricidad, sistemas de refrigeración y recursos naturales para funcionar. Se trata de los centros de datos, instalaciones que, con el auge de la IA, han generado preocupación por su impacto ambiental.

Este fue uno de los principales temas que abordó la activista ambiental estadounidense Erin Brockovich durante su participación en el Congreso Mundial de Turismo de Reuniones, celebrado en Panamá, donde advirtió sobre las consecuencias que podría tener el crecimiento acelerado de estas instalaciones en el suministro de agua, las redes eléctricas y las comunidades.

“Esto no se trata de querer detener la innovación”.

“Se trata de hacer las preguntas adecuadas sobre lo que estos centros de datos de inteligencia artificial a hiperescala harán con el suministro de agua, lo que podrían hacer con el aire”, manifestó la activista, conocida por su lucha contra la contaminación del agua en Hinkley, California.

Erin Brockovich. activista por el medio ambiente. Cortesía ICCA

Ante los asistentes, planteó dos preguntas puntuales: “¿De cuánta tierra estamos hablando? ¿Quién va a pagar toda la electricidad de esto?”. Además, cuestionó la velocidad con la que se desarrolla esta infraestructura tecnológica y destacó la necesidad de evaluar sus consecuencias antes de que las instalaciones entren en funcionamiento.

Para Brockovich, el crecimiento de la IA plantea un desafío que va más allá de la innovación tecnológica, ya que la demanda de energía y agua de los centros de datos podría aumentar la presión sobre recursos que, según advirtió, ya enfrentan dificultades en diferentes regiones.

“Muchos de nuestros recursos ya están bajo presión, y esto podría ser un punto de quiebre para todos nosotros”.

La activista advirtió que, además de las consecuencias ambientales, podrían existir repercusiones económicas en las comunidades donde se instalan los grandes centros de datos. Aseguró que está observando reportes de incrementos significativos en los costos de los servicios públicos en estas áreas, algo que atribuyó a la presión asociada con la expansión de estas instalaciones.

Sin embargo, la activista no precisó los países, períodos ni las fuentes estadísticas correspondientes a esos incrementos.

También señaló que algunas comunidades han comenzado a manifestar oposición ante la posibilidad de perder terrenos agrícolas, enfrentar mayores costos energéticos o experimentar dificultades en el suministro eléctrico.

“Les preocupa la cadena alimentaria. Les preocupa la infraestructura. Les preocupa la demanda de electricidad y que provoque apagones”, expresó.

Erin Brockovich. activista por el medio ambiente en medio de su conversatorio. Cortesía ICCA

A su juicio, estos temores están relacionados con la incertidumbre sobre los efectos que tendrán los proyectos tecnológicos en la vida cotidiana de las personas y en los recursos disponibles.

También explicó que ha comenzado a recopilar información sobre los centros de datos de IA y las preocupaciones de las comunidades en diferentes partes del mundo. Señaló que, hasta el momento, recibe reportes de 20 países.

Manifestó, además, que uno de los aspectos que más le llama la atención es la falta de información pública sobre algunos de estos proyectos. Según aseguró, al analizar los casos, identificó un elemento recurrente: la utilización de acuerdos de confidencialidad durante el desarrollo de las instalaciones.

La activista no detalló el número de proyectos incluidos en ese análisis, pero insistió en que la transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para evitar conflictos entre las empresas tecnológicas y las comunidades.

“Las comunidades quieren tener un lugar en la mesa. Quieren participar. Quieren hacer preguntas”.

De acuerdo con Brockovich, la oposición ciudadana no surge necesariamente de un rechazo a la tecnología, sino de la falta de información y de oportunidades para participar en decisiones que pueden afectar los recursos naturales y las condiciones de vida de la población.

“Quieren ser escuchadas. Y su primera intención no es oponerse. Quieren ser incluidas”, añadió.

Brockovich, cuya trayectoria ambiental se hizo conocida internacionalmente por el caso de contaminación del agua relacionado con la empresa Pacific Gas and Electric (PG&E), advirtió que las consecuencias de ignorar las preocupaciones ambientales pueden extenderse durante décadas.

“He pasado 30 años viendo empresas demandadas por miles y miles de millones de dólares, con recursos destruidos y la salud puesta en peligro”, señaló.

Centro de datos de Hutto, Texas, Estados Unidos, diseñado para albergar infraestructura de inteligencia artificial a gran escala. Foto: iStock.

En ese sentido, hizo un llamado a las grandes empresas tecnológicas para incorporar la seguridad, la protección de los recursos naturales y la participación de las comunidades desde las primeras etapas de sus proyectos.

Asimismo, reconoció que la inteligencia artificial ofrece oportunidades y manifestó que la discusión no consiste en elegir entre tecnología y protección ambiental, sino en encontrar mecanismos que permitan avanzar en la innovación sin comprometer los recursos naturales.

La trayectoria de Brockovich inspiró la película Erin Brockovich, estrenada en 2000 y protagonizada por Julia Roberts, quien ganó el Óscar a mejor actriz por su interpretación. La activista también tuvo una breve aparición en la cinta.

Más de dos décadas después, Brockovich continúa promoviendo la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades, esta vez con la mirada puesta en los desafíos que plantea la expansión de la inteligencia artificial.

IA, agua, energía y huella de carbono

El informe “Coste ambiental del uso energético de la IA: huellas de carbono, agua y suelo”, presentado en junio pasado, concluyó que para el año 2030, los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial consumirán 945 teravatios-hora de electricidad, casi el triple del consumo anual combinado de Pakistán, Bangladés y Nigeria, países que suman unos 650 millones de personas. Su huella hídrica equivaldrá a las necesidades básicas de agua de toda la población de África subsahariana (1,300 millones de personas), y su ocupación del suelo superará los 14,500 kilómetros cuadrados, el doble del área metropolitana de Yakarta.

El informe fue elaborado por el Instituto de la Universidad de la ONU para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud. Sus autores advierten de que hasta ahora solo se había medido la huella de carbono de los grandes modelos de IA, ignorando sistemáticamente el agua que consumen (para refrigeración y generación eléctrica) y el territorio que ocupan (infraestructuras energéticas y cadenas de suministro).

El reporte también alude a que el peso real de la IA es las consultas diaria y precisa que solo ChatGPT procesa unos 2,500 millones de consultas al día (383 gigavatios-hora al año) y que compensar sus emisiones de carbono requeriría 2.6 millones de plántulas de árboles durante 10 años, una superficie del tamaño de Manhattan.

De acuerdo con el reporte, en 2025, los centros de datos globales consumieron 448 teravatios-hora. Si fueran un país, serían el undécimo mayor consumidor de electricidad del mundo, por detrás de Francia y por delante de Arabia Saudí.