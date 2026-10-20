Estos son los ganadores del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco obras fueron premiadas en el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026, tras la evaluación de 222 manuscritos por jurados nacionales e internacionales.

El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026 ya tiene a sus ganadores.

Los premios fueron otorgados a cinco autores en las categorías de cuento, ensayo, novela, poesía y teatro, luego de la evaluación de 222 manuscritos por jurados de Panamá y otros países de América Latina.

En cuento, Abner Benaim ganó con Vine a morir. El jurado destacó la calidad narrativa de la obra, su humor y la mirada crítica sobre la sociedad actual, los condicionamientos culturales y las relaciones familiares.

El premio de ensayo fue para Samuel Elías Ureña Boniche, de Veraguas, por Entre el canal y el clamor: desigualdades, protestas y resiliencia en el Panamá del siglo XXI. La obra analiza la realidad nacional y vincula el modelo económico panameño con las desigualdades sociales y territoriales.

Abner Benaim, Samuel Elías Ureña Boniche, Jesús Camilo Osorio Barahona, Javier Antonio Alvarado Díaz e Isabel Burgos fueron seleccionados en las categorías de cuento, ensayo, novela, poesía y teatro.

En novela, Jesús Camilo Osorio Barahona obtuvo el reconocimiento por El Club de Ajedrez, que sobresalió por su propuesta narrativa innovadora, el humor negro y su mirada crítica de la sociedad panameña, en diálogo con otras realidades latinoamericanas.

Javier Antonio Alvarado Díaz ganó en poesía con Ritual de agua. El poemario aborda la memoria familiar y el duelo mediante imágenes relacionadas con el agua y recursos que dialogan con el surrealismo y la poesía visual.

En teatro, Isabel Burgos fue reconocida por Meme Baila. El jurado resaltó su estructura dramática, la reflexión sobre la memoria literaria panameña desde una perspectiva feminista y el cuestionamiento de los límites entre ficción y representación.

Cinco escritores fueron premiados en las categorías de cuento, ensayo, novela, poesía y teatro. Foto/Ministerio de Cultura

Los fallos fueron emitidos el 19 de octubre de 2026. En total, se evaluaron 222 manuscritos: 74 de poesía, 59 de cuento, 49 de novela, 23 de teatro y 17 de ensayo.

Los jurados estuvieron integrados por escritores y especialistas de Panamá, México, Guatemala, Cuba, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Honduras y Argentina. Entre ellos figuran Guadalupe Nettel, Arnoldo Gálvez, Consuelo Tomás, Teresa del Pilar Muñoz Gutiérrez, Octavio Tapia Lu, Montserrat Sagot Rodríguez, Denise Phé Funchal, Rodolfo De Gracia, Lina Meruane, Soledad Álvarez, Carlos Ordóñez, Genaro Villalaz García, Patricia Suárez, René Estuardo Galdámez y Alex Mariscal.

Los fallos fueron emitidos el 19 de octubre de 2026. Foto/Ministerio de Cultura

El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró es una de las principales distinciones literarias de Panamá. Su propósito es promover la creación de obras de autores nacionales en distintos géneros. El premio, que lleva el nombre del poeta Ricardo Miró, tiene sus orígenes en una ordenanza municipal de 1942 y adquirió carácter de ley en 1946.