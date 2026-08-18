FIL Panamá 2026: siete actividades que no querrás perderte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Talleres de manga, inteligencia artificial, teatro, karaoke otaku y conversaciones sobre ciencia y redes sociales forman parte de la programación de la feria, que se celebrará en Atlapa.

Panamá contará su historia en páginas con la llegada de la Feria Internacional del Libro, que se celebrará en nuestro país del 25 al 30 de agosto en el centro de convenciones Atlapa. Además de presentaciones de libros y encuentros con escritores, la programación incluye talleres para estudiantes, conversaciones sobre tecnología, inteligencia artificial, historia, ciudadanía, cultura y otros temas.

Personajes manga: crea, diseña y expresa

Para aquellos amantes del manga, una de las actividades con las que se inicia la feria es “Personajes manga: crea, diseña y expresa”, que se realizará el día de apertura de la feria, el martes 25 de agosto, en el Salón Bejuco, de 1:10 p.m. a 3:00 p.m.

Se trata de un taller práctico para aprender sobre forma, estructura y anatomía al momento de crear personajes. Está pensado para principiantes y estudiantes que quieran acercarse al dibujo o reforzar sus conocimientos.

Autopublicar tu libro: promoción de impacto con IA y círculos de lectura

Esta actividad también se realizará en el Salón Bejuco el 25 de agosto, de 1:10 p.m. a 3:00 p.m. El taller abordará la autopublicación, la promoción de libros mediante herramientas de IA y la creación de círculos de lectura, una combinación dirigida a autores que buscan nuevas formas de publicar y conectar con sus lectores.

Ningún libro se escribe solo

El miércoles 26 de agosto, de 7:10 p.m. a 8:00 p.m., se hablará sobre literatura en el Salón Zaratí. “Ningún libro se escribe solo: el legado de los autores que abren camino” será una conversación que pondrá el foco en la experiencia de quienes han construido una trayectoria literaria. Daniel Domínguez será el encargado de moderar el encuentro.

Fuente: Feria Internacional del Libro de Panamá 2026.

Sueño para dos

En el Rincón Cultural de la feria, el jueves 27 de agosto, de 10:10 a.m. a 11:00 a.m., se abrirá un espacio para quienes prefieren el teatro. “Sueño para dos” propone una historia con formato de sitcom (situation comedy o comedia de situación).

Bill y Betty quieren encontrarse, pero una serie de sueños sobre su cita hace que cada error reinicie la historia y les dé una nueva oportunidad para enamorarse. La obra está a cargo de la Escuela de Teatro de la Universidad de Panamá.

Karaoke Otaku

Siguiendo con el área cultural, la feria también tendrá un espacio para los fanáticos del anime y la cultura japonesa. Karaoke Otaku se realizará el sábado 29 de agosto, de 6:10 p.m. a 7:00 p.m., e invita al público a cantar canciones que identifican los diversos anime y disfrutar de un ambiente dedicado a la música, la interpretación y la cultura de Japón.

¿Cuándo nevará en Panamá?

Esta actividad forma parte de la agenda cultural de la feria y se realizará el sábado 29 de agosto, de 3:10 p.m. a 4:00 p.m., en el Salón Trenzado. La presentación de esta obra literaria y drama poético estará a cargo de los cineastas y creadores Gillaume Dufour y Jerome Dufour y partirá de una pregunta que puede llevar al público a explorar fenómenos relacionados con el clima y la ciencia.

La sinopsis de la obra señala que en el corazón de Panamá, donde el sol nunca da tregua, cuatro vidas se entrelazan en una búsqueda desesperada de lo imposible. Entre el realismo crudo y el realismo mágico, esta novela nos enfrenta a nuestros propios límites.

Fuente: Itinerario de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026.

Más allá del scroll: ¿usamos las redes o ellas nos usan?

Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana, pero ¿hasta qué punto tenemos el control sobre lo que vemos, compartimos y consumimos en ellas? “Más allá del scroll: ¿usamos las redes o ellas nos usan?” propone abrir esta conversación y reflexionar sobre la manera en que interactuamos con las plataformas digitales.

El conversatorio se realizará el 29 de agosto, de 3:10 p.m. a 4:00 p.m., en el Salón Zaratí, con la participación de Jorge Roberto Palacio Fernández.

Una feria más allá de los libros

La Feria Internacional del Libro de Panamá ofrecerá durante seis días una programación que va más allá de las presentaciones literarias. Entre talleres, teatro, cultura japonesa, ciencia, tecnología y conversaciones sobre el impacto de las redes sociales, la feria busca reunir propuestas para distintos públicos e intereses.

Así, del 25 al 30 de agosto, Atlapa se convertirá nuevamente en un punto de encuentro para quienes disfrutan de los libros, pero también para quienes quieren descubrir nuevas formas de aprender, crear y acercarse a la cultura.