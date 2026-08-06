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    Gana beca de $400 mil: Panameño que cosechó logros en robótica fue admitido en la Universidad de Yale

    A las puertas de la edición 2026 de la Olimpiada de Robótica, el logro de Lucas Castillo Degracia reitera el impacto de la educación STEAM en el país.

    Martha Vanessa Concepción
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    Gana beca de $400 mil: Panameño que cosechó logros en robótica fue admitido en la Universidad de Yale
    Lucas Castillo Degracia gana beca en Universidad de Yale.

    El joven Lucas Castillo Degracia, de 18 años de edad, fue el único panameño admitido en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, con una beca completa valorada en aproximadamente $400 mil, informó la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (FUNDESTEAM).

    Castillo, quien inició su trayectoria en las competencias de robótica locales a los seis años, fue aceptado para la promoción académica 2026-2030 en dicha institución de la Ivy League.

    Su admisión destaca por la alta competitividad del proceso: para este ciclo, Yale aceptó solo a 2,328 estudiantes de un total de 54,919 aspirantes globales, registrando una tasa de aceptación del 4,2% que cayó a menos del 3% en la fase de Decisión Regular.

    Gana beca de $400 mil: Panameño que cosechó logros en robótica fue admitido en la Universidad de Yale
    Lucas Castillo Degracia gana beca en Universidad de Yale.

    El logro del estudiante se da a pocos días de celebrarse la XII Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026, organizada por la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (FUNDESTEAM) y la Editorial Aprender STEAM.

    Una década de formación y liderazgo internacional

    La trayectoria de Castillo abarca diez años de aprendizaje en los que cosechó múltiples títulos nacionales en la World Robot Olympiad (WRO) Panamá. Su punto más alto a nivel competitivo ocurrió en 2025, cuando obtuvo el primer lugar en el campeonato mundial FIRST Global Challenge.

    “Aprendí a rendir bajo presión, a tomar decisiones difíciles con el reloj corriendo y a liderar un equipo con una visión clara”, explicó Castillo al evaluar el impacto de la disciplina en su perfil. “Pero sobre todo aprendí a no tenerle miedo al fracaso: perdí muchas veces antes de ganar. Me tomó diez años llegar a un campeonato mundial y esa persistencia ha sido determinante”, dijo el becado.

    Gana beca de $400 mil: Panameño que cosechó logros en robótica fue admitido en la Universidad de Yale
    Lucas Castillo Degracia gana beca en Universidad de Yale.

    Panamá como referente regional STEAM

    El éxito de este estudiante coincide con la consolidación de Panamá como un centro de innovación en América Latina. Durante los últimos doce años, las olimpiadas regionales y nacionales han alcanzado a miles de alumnos y docentes de sectores oficiales y particulares.

    Esta estrategia educativa impulsó al país a posicionarse entre los diez mejores del mundo en torneos internacionales y facilitó la organización local de tres citas globales de alto perfil:

    La World Robot Olympiad 2023

    La Intercontinental de Robótica 2025

    El FIRST Global Challenge 2025

    Castillo, quien participó activamente en estos tres escenarios, aprovechó la vitrina internacional para robustecer el expediente académico que finalmente evaluó el comité de admisiones de Yale.

    “Soy la prueba de que la robótica educativa y la educación STEAM transforman vidas. Mi consejo para todos los estudiantes es que aprovechen estas oportunidades”, concluyó el futuro universitario.

    Martha Vanessa Concepción

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