Iglesias del Casco Antiguo evalúan daños tras el sismo y solicitan apoyo para conservar su patrimonio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aunque la evaluación preliminar no identificó indicios de riesgo inminente generalizado, se requieren estudios especializados. Todas las iglesias se mantienen abiertas al público y pueden visitarse en sus horarios habituales.

Las iglesias del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá realizaron evaluaciones de sus edificios históricos tras el sismo del pasado 9 de octubre, que dejó afectaciones en distintos elementos arquitectónicos.

Según una nota de prensa compartida tras una solicitud de ELLAS, las inspecciones visuales y técnicas efectuadas el 10 de octubre permitieron documentar fisuras, grietas y desprendimientos de revestimientos en arcos, columnas, bóvedas, cubiertas, muros y fachadas.

Las inspecciones estuvieron a cargo de arquitectos idóneos del Departamento de Conservación de las Iglesias del Casco Antiguo. Además, representantes del Ministerio de Cultura visitaron los templos.

Las evaluaciones preliminares no identificaron daños que evidenciaran una condición de riesgo inminente generalizado para visitantes y feligreses. Sin embargo, los responsables aclararon que esta valoración no constituye una certificación definitiva de la estabilidad estructural de todos los edificios.

¿Qué iglesias fueron evaluadas?

Entre los inmuebles inspeccionados se encuentran la Catedral Basílica Santa María la Antigua, las iglesias de San José, San Francisco de Asís, Nuestra Señora de la Merced y Santa Ana, el Oratorio San Felipe Neri, la Capilla Santo Domingo de Guzmán y el convento de San José.

Ante las afectaciones identificadas y la continuidad de las réplicas sísmicas, los representantes consideran prioritario realizar evaluaciones especializadas en los sectores que lo requieran. Estas permitirían vigilar la evolución de las fisuras, prevenir posibles desprendimientos y determinar las medidas necesarias para proteger a las personas y los elementos arquitectónicos.

María Isabel Arrocha De La Rosa, directora ejecutiva de Iglesias Casco Antiguo Panamá, señaló que uno de los inmuebles que presentó afectaciones fue el Oratorio San Felipe Neri. Según explicó, el edificio cuenta con una estructura añadida en la parte frontal, diferente a la del monumento histórico, que habría ejercido presión sobre el oratorio.

Como consecuencia, se han observado aberturas en algunos muros, por lo que será necesario evaluar las afectaciones para determinar las medidas de conservación correspondientes.

Solicitan apoyo para la conservación

La Presidencia de las Iglesias del Casco Antiguo remitió los informes al Ministerio de Cultura para solicitar apoyo en la coordinación de las evaluaciones, el acompañamiento de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y la gestión de recursos para estudios especializados, medidas de protección y posibles trabajos de consolidación y restauración.

La prioridad, señalaron, es atender oportunamente las afectaciones mediante criterios técnicos que respeten el valor histórico y arquitectónico de cada monumento.

Mientras se definen las acciones correspondientes, las inspecciones representan una primera etapa para establecer las necesidades de conservación de estos edificios, que forman parte de la identidad histórica, cultural y espiritual de Panamá.

Actualmente, todas las iglesias del Casco Antiguo se mantienen abiertas al público en sus horarios habituales y continúan celebrando las respectivas eucaristías, según la información compartida por sus representantes.