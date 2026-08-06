Karol Wilson se convierte en la primera finalista de Operación Triunfo Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cantante panameña recibió el pase directo a la gran final del ‘reality’ musical de Telemundo.

La cantante panameña Karol Wilson se convirtió en la primera finalista de Operación Triunfo Estados Unidos, el reality musical de Telemundo que reúne a jóvenes talentos en busca de una oportunidad para impulsar su carrera artística.

El anuncio se realizó durante la más reciente gala del programa, cuando el cuerpo de profesores de la academia decidió otorgarle el pase directo a la final.

Al comunicar la decisión, se destacó la perseverancia, entrega y espíritu de lucha que Wilson ha demostrado a lo largo de la competencia, cualidades que, según señalaron, han marcado su evolución artística dentro del concurso.

La noticia fue dada a conocer por la cantautora panameña Erika Ender, quien se desempeña como directora de la Academia de Operación Triunfo Estados Unidos.

Durante la gala, Wilson interpretó Como quien pierde una estrella, uno de los temas más conocidos del cantante mexicano Alejandro Fernández. Su presentación recibió elogios por parte de los profesores, quienes resaltaron su desempeño sobre el escenario.

Operación Triunfo Estados Unidos es un concurso musical transmitido por Telemundo que busca descubrir nuevas voces y brindarles una plataforma para desarrollar su carrera artística.

La gran final del programa está prevista para el próximo lunes.