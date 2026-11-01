La fascinante historia del kohl, el delineador de ojos usado desde la época de Nefertiti

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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“Cuando me pongo el delineador en mi apartamento de Brooklyn, tan lejos de casa, siento que me conecto con mi madre, mi abuela y con mujeres de todo Medio Oriente”, cuenta la periodista Zahra Hankir a BBC Global Women.

En diciembre pasado, la Unesco, la agencia cultural de la ONU, reconoció la importancia del kohl árabe al incluirlo en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El kohl, un pigmento oscuro que tradicionalmente se aplica alrededor de los ojos tanto en hombres como en mujeres, tiene raíces que se remontan miles de años, hasta las civilizaciones antiguas.

Aunque se conoce como kohl en el mundo árabe, recibe distintos nombres en otras regiones: kajal en el sur de Asia, tiro en Nigeria y sormeh en Irán.

Tradicionalmente se elaboraba a partir de antimonio, plomo u otros minerales; los productos modernos de kohl incluyen otros ingredientes.

El cosmético ocupa un lugar especial para la escritora británico-libanesa Zahra Hankir, cuya familia se trasladó a Inglaterra desde el Líbano para escapar de la guerra civil de 1975.

“Solía ver a mi madre aplicarse el maquillaje cuando vivíamos lejos de casa”, explica.

“Sentía que ella se conectaba con algo muy profundo”.

Es la misma conexión que, según dice, ella siente cuando se pone el delineador.

La periodista Zahra Hankir ha viajado por todo el mundo para descubrir la historia del delineador. / Zahra Hankir

Hankir, autora de Eyeliner: A Cultural History (Delineador de ojos: una historia cultural), asegura que el reconocimiento de la Unesco enmarca al kohl “no como una moda o un producto, sino como una práctica cultural viva que merece ser protegida”.

“Este tipo de reconocimiento ayuda a preservar los conocimientos, rituales y artesanía que rodean a la fabricación y el uso del kohl, asegurando que se documenten, transmitan y valoren a lo largo de las generaciones, en lugar de diluirse o perderse en la cultura globalizada del maquillaje comercial”, explica.

Fue el hecho de sacar un tarro de este maquillaje durante la cena con una amiga iraní lo que dio pie a una conversación sobre su historia y simbolismo, e inspiró a Hankir a profundizar en la historia del kohl y en el uso del delineador en general.

“Fue esa comprensión de que el kohl significa algo muy profundo para las mujeres, para las mujeres de minorías y para las mujeres que viven en la diáspora”, señala.

“Más que belleza”

Los recipientes de kohl se llaman generalmente makhala, y la herramienta utilizada para aplicarlo en los ojos se conoce como merwad. / Getty Images

Las raíces del kohl se remontan a las civilizaciones antiguas de Egipto, Mesopotamia y Persia.

En el Antiguo Egipto, según Hankir, lo usaba todo el mundo, sin importar el género o la clase social.

“Lo llevaban por motivos que iban mucho más allá de la belleza”, explica, indicando que también servía para trasmitir espiritualidad y proteger los ojos de enfermedades.

“Los antiguos egipcios enterraban sus tarros de kohl con ellos, para llevárselos al más allá, lo que demuestra la importancia que tenía”.

Fue probablemente la reina egipcia Nefertiti quien se convirtió en la primera “influencer” en lo que respecta al uso del delineador, señala Hankir.

El famoso busto de Nefertiti, hallado por un equipo arqueológico alemán encabezado por Ludwig Borchardt en 1912 en Egipto, muestra el uso inconfundible del kohl en los ojos.

“Sus cejas están arqueadas, perfectas en forma y rellenadas con un tinte negro ahumado, posiblemente kohl. El contraste de color es marcado, pero la apariencia general de la reina es impecable”, escribe Hankir en su libro.

En Alemania, las mujeres intentaban emular su apariencia “exótica” usando kohl, asociándolo con belleza, autoridad y empoderamiento, añade Hankir.

El maquillaje de Nefertiti sigue estando de moda:

“Hay cientos de tutoriales en YouTube, TikTok e Instagram que imitan el rostro de la reina con un grado sorprendente de precisión”, escribe Hankir.

El busto de la reina egipcia Nefertiti se presentó al mundo a principios del siglo XX. / Getty Images

El delineador más allá del kohl

La investigación de Hankir sobre el delineador la ha llevado por todo el mundo.

Desde Kerala hasta Chad, México, Jordania y Japón, sus viajes revelan que, aunque el delineador se utiliza ampliamente y varía en aplicación y significado, su función como forma de protección sigue siendo un hilo común.

Sus usos van desde protegerse del sol y del “mal de ojo” hasta rituales religiosos y fines medicinales.

En Japón, habló con geishas -las tradicionales artistas japonesas especializadas en música, danza y conversación- que usan delineador rojo, un símbolo de protección que perdura hasta hoy.

Mientras tanto, en la cultura chola mexicano-estadounidense, el delineador es un poderoso símbolo de identidad, resistencia y orgullo cultural, explica Hankir.

Y, al igual que en el Antiguo Egipto, Hankir ha observado que, en algunas partes del mundo, el delineador no es usado exclusivamente por mujeres.

En Chad, Hankir pasó tiempo con los Wadabi, un grupo nómada fulani conocido por su concurso anual de belleza, donde las mujeres juzgan a los hombres por su apariencia.

“Los hombres beduinos en Petra, Jordania, usan delineador no solo para protegerse del sol o expresar su religiosidad, sino porque también saben que los hace ver bien”, dice riendo.

“Además, es un rito de paso hacia la adultez y un marcador de soltería”.

En Japón, se cree que el uso de delineador rojo por las geishas aleja los malos espíritus. / Getty Images

El delineador también se aplica con frecuencia en los ojos de los niños, una práctica que algunos consideran protectora.

De hecho, es común que en los países de habla árabe se den nombres como Kajal o Kahilain, reflejando la importancia cultural del delineador.

Hankir afirma que el reconocimiento del kohl por parte de la Unesco “tardó en llegar” y da “crédito a las comunidades del Sur Global, especialmente en el mundo árabe, que han preservado y sostenido esta tradición durante siglos, a menudo frente al desplazamiento, el colonialismo y la pérdida cultural”.

Pero, para la escritora, la conexión con su propia cultura es lo que hace que el acto de aplicar kohl sea tan significativo.

“Es casi un acto espiritual. Es casi ritual cuando te lo pones. Te estás conectando con mucho más que solo trazar una línea en los ojos”, dice.

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