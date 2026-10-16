La herida que sugiere que los neandertales eran más violentos de lo que se creía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pallab Ghosh - Corresponsal de Ciencia

Un neandertal que murió hace 75,000 años pudo haber recibido un golpe en el pecho con una lanza de madera afilada, según creen los arqueólogos.

De acuerdo con expertos, un orificio de 15 mm hallado en su omóplato en una cueva del Kurdistán iraquí podría ser la primera evidencia de violencia letal con un arma de este tipo.

El ángulo de la herida y otras pruebas llevan a los investigadores a creer que la lanza entró en el pecho del individuo y atravesó su cuerpo, probablemente dañando un pulmón y vasos sanguíneos importantes, antes de salir por el omóplato izquierdo y dejar un orificio casi perfecto.

La evidencia aportada por esta investigación es la más reciente de las nuevas pruebas que sugieren que las sociedades neandertales experimentaron más violencia de lo que se pensaba anteriormente.

Los científicos creen que una lanza de madera causó el agujero en el omóplato de este neandertal. / Universidad de Cambridge

Los neandertales eran una especie humana distinta que se extinguió hace unos 40,000 años. Habitaron una gran extensión de Europa y Asia occidental y central, y en ocasiones coexistieron con nuestra especie, los Homo sapiens.

Además del omóplato izquierdo, también se encontraron una mano derecha, tres costillas y algunos dientes.

Según la doctora Emma Pomeroy, autora principal del estudio y miembro del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge, el agujero en el omóplato podría ser la evidencia más antigua de “violencia interpersonal letal” causada por una lanza de madera.

“El ataque mortal pudo haber sido intencionado y dirigido al corazón”, declaró a BBC News.

¿Un ataque de un rival?

Los arqueólogos denominan a los restos Shanidar A, en honor a la cueva donde fueron hallados. En las excavaciones realizadas en la década de 1950 se descubrieron los restos de al menos 10 neandertales.

Según Pomeroy, se cree que esta herida constituye la primera evidencia del uso de lanzas de madera afiladas en el Medio Oriente prehistórico.

“No es el tipo de fractura que se produce de forma natural, porque es muy circular”, explicó.

Pero no está claro en absoluto que la violencia interpersonal fuera la causa, afirma.

La lesión podría haber sido producto de fuego amigo o de un accidente de caza.

Sin embargo, el profesor Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, que no participó en la investigación, declaró a BBC News que un ataque de un rival era la explicación más plausible.

“Los investigadores no aclaran si esto fue resultado de un accidente de caza o de violencia interpersonal, pero en mi opinión, esto último parece más probable, dada la ubicación y la extensión de la herida”, dijo.

El descubrimiento recuerda a un hallazgo anterior en la misma cueva realizado en 1957.

Esos restos pertenecían a otro neandertal que vivió hace unos 50.000 años. Sus costillas presentaban indicios de una herida parcialmente cicatrizada, que los arqueólogos creen que fue causada por una lanza con punta de piedra.

No podemos afirmar con certeza si estos neandertales fueron heridos por un compañero durante una cacería o un rival los mató.

Sin embargo, se suman a un pequeño pero creciente conjunto de evidencias que apuntan a la posibilidad de que la violencia entre humanos fuera más común y se remontara a mucho antes de lo que sugiere el consenso científico actual.

“Lamentablemente, considero que el creciente número de pruebas indica que la violencia interpersonal tiene profundas raíces en la prehistoria humana”, declaró Stringer a BBC News.

Los científicos han utilizado restos de neandertales para imaginar cómo podrían haber sido. / BBC Studios/Jamie Simonds/PA Wire

La Sima de los Huesos

Una prueba fundamental de ello es un estudio publicado en 2022 sobre cráneos de neandertales muy antiguos procedentes del norte de España, de un yacimiento arqueológico conocido como “la Sima de los Huesos”.

Ese estudio sugiere que hace unos 430,000 años ya se producían actos de violencia mortal.

Los investigadores hallaron restos de 57 lesiones craneales en 20 individuos. Nueve presentaban fracturas de cráneo potencialmente mortales y seis tenían heridas punzantes similares en la parte posterior izquierda de la cabeza.

Dado que las heridas se repetían casi en el mismo lugar, los investigadores concluyeron que era más probable que se tratara de golpes deliberados que de daños accidentales. Un cráneo presentaba dos heridas que probablemente habían sido infligidas con el mismo objeto.

Los hallazgos de la Sima de los Huesos no demuestran que todos los miembros de esta población fueran habitualmente violentos, pero proporcionan pruebas sólidas de que entre estas personas se producían repetidos homicidios ya hace cientos de miles de años.

Durante décadas, muchos arqueólogos vincularon los inicios de la guerra organizada con la agricultura, cuando la gente comenzó a vivir en asentamientos permanentes y a competir por la tierra, el ganado y las reservas de alimentos.

Sin embargo, las pruebas procedentes de cazadores-recolectores anteriores e incluso de parientes humanos aún más antiguos han demostrado que los homicidios individuales son muy anteriores a la agricultura.

El debate científico actual gira en torno a la frecuencia de este tipo de violencia y al momento en el que los ataques esporádicos se convirtieron en conflictos organizados y guerras entre grupos.

La investigación ha sido publicada en la revista Scientific Reports.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.